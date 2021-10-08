受熱帶風暴獅子山與東北季候風夾撃，香港今日天氣惡劣，天文台早上只發出黃色暴雨警告，一眾打工仔要冒雨上班及工作，直至中午才轉發黑色暴雨警告，歷時一小時才轉為紅雨。有網民表示，今早雨勢其實很大，絕對不止黃雨級數，更集思廣益開發了一個放假計分表。



在跑馬地樂活道比華利山，有棚架疑受天雨影響倒塌，釀成一死一傷，網民直指天文台誤判雨勢，未能及時停工，間接害死人。連登網民「惟有飲者L其M」認真指出其實「打風落雨應該要行計分制停工」，更設計了一個計分表，邀請其他網民集思廣益，完善計分制。

黃雨之下打工仔狼狽開工。（李澤彤攝）

網民認為，可以為不同的天氣訊號，例如黃紅黑雨、雷暴警告等配上分數，例如黃雨 1分、一號波 1分；紅雨 3分、三號波 3分；黑雨 6分、八號波 6分，當超過6分時就要停工。不過有其他網民指出，這計分制仍有漏洞。

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大家認為這個計分制可以幫到手嗎？有時候明明超大雨但只得黃雨，還要冒著橫風橫雨上班上學，真的太辛苦了。

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今早繁忙時間，不少市民冒著3號風球及黃雨狼狽上班，有網民表示，雖然當時天文台只發出黃雨警告，不過雨量直逼黑雨，返工之路可為難上加難，更指平日已經地獄的路線，今日「變本加厲」，水浸、塞車、撞車、令返工之路更艱辛。

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