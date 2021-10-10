獅子山風球｜黑雨來襲農田變水塘　浸壞菜苗收成期延遲或新年漲價

熱帶氣旋「獅子山」帶來有紀錄以來第二場十月黑色暴雨，天文台周五（8日）錄得329.7毫米雨量，打破十月份單日雨量最高紀錄。除了市民狼狽上班上學怨聲載道，一眾菜農也苦不堪言。有農夫表示，八成蔬菜已浸壞，農地慘變「水塘」，看得心裡也難受。

新界本地農協會也指出，農民多數把握年底最後4個月的黃金時段，種植農曆新年的應節菜，但連日暴雨及強風影響，令農民損失慘重，亦推遲收成期，料本地有機菜加價影響延續至新年。



▼10月8日 黑雨下新界農田變水塘▼



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位於粉嶺、佔地約8萬呎的滿記有機農場，種植西蘭花、南瓜、菜心等時令菜，受連場暴雨侵襲，農田慘變河塘。負責人何滿義無奈說：「我哋啲菜瞓晒覺，畀水浸晒！」他估計約8成作物被雨水浸壞，只有瓜類「幸保不失」，料損失兩萬多元，亦影響「交貨」。

今年累計損失６萬元

他說，每年都有暴雨來襲，附近的河流氾濫，令河水、雨水湧入菜田，水漲得看不見農作物，今年已相繼經歷3次天災，累計損失超過6萬元，「已經習慣，但個心都會唔舒服。」即使在暴雨前夕提早收割，他說農場主要做熟客生意，不做批發，平價出售未必有人願意接貨，「渠道淤塞問題未解決，（農民）做唔到啲咩，無得預防」，但強調打風落雨也不會加價。

香港本地農協會主席黃七娣表示，每年農曆9月至12月是種植的黃金時段，但大暴雨影響種子發芽率，令農民血本無歸。（資料圖片 / 陳蕾蕾攝）

風災後菜價上升 影響或持續至新年

新界本地農協會主席黃七娣表示，連日雨水及強風令本地菜農雪上加霜，「今年只有首4個月收成正常，其他月份都係負資產，（風災後）農友到年底都無收入，可以準備計（今年）數。」

她解釋指，每年農曆9月至12月是黃金時段，種植蘿蔔、紅菜頭、生菜、椰菜等應節菜，一般3個月才可收割，但大暴雨影響種子發芽率，令農民血本無歸，料待本周的熱帶氣旋過後，再花數天「曬地」待農地水分曬乾，才敢再次播種，預計今次風災令每畝地至少損失6萬元。

黃七娣說，農作物被浸壞，供應變得「麻麻」，短期內本地有機菜料至少加價1至2成，同時也可預視新一批應節菜在農曆新年勢必加價，平日賣40元一斤的有機菜，加價至60元，或影響部分年貨價格，例如蘿蔔糕。面對天氣反常，本周中又再有熱帶氣旋逼近香港，倘再度暴雨成災，她預計農民的損失會更慘重，但農民只能「望天打卦」，沒有其他應對方法。

她希望政府盡快發放緊急救援基金，為損失的農作物提供補助，並資助業界發展高端農業，保障農民生計，否則年輕人看不到農業前景，更難談可持續發展。

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