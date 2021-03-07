天價車牌｜新春拍賣會單一字母W　2600萬元成交破紀錄

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-03-07 16:51

運輸署今日（7日）下午復辦新春車牌拍賣會，公開拍賣45個車輛登記號碼，包括 44 個傳統車輛登記號碼及一個自訂車輛登記號碼。焦點落在唯一的自訂車牌、單一英文字母「W」，有車牌行負責人早前預料「W」競投激烈，料成交價或高達1,300萬元以上。

「W」以自訂車牌底價5,000元開始，第一口承價已跳至500萬元，經過多輪拉鋸後，增至1,820萬元，打破無字頭「28」成交價，破盡歷年紀錄，競爭其後仍十分激烈，升至2,200萬元仍未停，最終由持5號牌的男子以2,600萬元投得，高出底價5,199倍。

單一字母車牌W由持5號牌的男子以2,600萬元投得，高出底價5,199倍。（鄭子峰攝）

+ 4 + 4 + 4

去年的新春車牌拍賣會因應疫情未能舉行，是次拍賣的車牌中，不少號碼包含諧音「發」的「8」，包括「SS888」、「PP6688」和「MR1818」等，優質幸運車牌中心負責人顏文翰上周接受訪問時表示，無字母開頭的「330」、「96」、「63」亦會有大競爭；「W」可聯想到「WIN」（勝利、贏），他料最成交價1,300萬元以上，不會受經濟差影響。

在2017年新春車牌拍賣會上，單一字母「Ｖ」以高達1,300萬元成交 ，同樣有勝利（ Victory）意味。今日拍賣會也有「VV 1」，看起來如同「W1」，也有勝利、贏意頭。

▼12個最高拍賣價車牌號碼▼

+ 6 + 6 + 6

無字頭「330」96萬元成交

無字頭「330」車牌由一男一女競逐，拍賣官由每口叫價5,000元，提升至1萬元，之後再增至2萬元，最終以96萬元由女方投得，較底價高出約一半。而無字頭3368底價15萬元，因無人承價而收回，HK 387及HH 3388也無人競投而收回。

「VV 18」以29萬元成交；底價25.5萬元的無字頭「981」，競爭激烈，以44萬元成交；「HK 92」以17.萬元成交。

無字頭「96」以315萬元起價，只有兩人承價，以316萬元成交。

「W」首口承價即達500萬 底價只5000元

「W」以自訂車牌底價5,000元開始，第一口承價已跳至500萬元，其後兩次承價都是50萬元，多次叫價已叫至逾1,100萬元，拍賣官將每口叫價提升至20萬元，經過多輪拉鋸後，競投價增至2,200萬元，破盡歷年紀錄，其後再増至逾2,500萬元，最終由持5號牌的男子，以2,600萬元投得，高出底價5,199倍。

+ 12 + 12 + 12

無字頭「28」成最貴車牌

歷年新春拍賣會最貴成交車牌，為無字頭「28」號，成交價1,810萬元，其次為無字頭「18」號，成交價也有1,650萬元。