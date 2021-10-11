機場貨運工染疫　蕭傑恒料被即日走機組人員傳染　禁區內存漏洞

48歲機場貨運站工人於上周五（8日）確診，本港51日本地清零斷纜，至今仍未追查到感染源頭。

理工大學醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒今日（11日）在港台節目《千禧年代》指，經過病毒基因排序結果，確認患者感染變種病毒Delta。他指，患者的基因排序與9月底的英國確診個案較相似，估計有機會從英國或歐洲的確診者傳染。他指，由於患者於機場工作，不排除被即日走的貨機人員傳染，認為現時機場禁區有漏洞。



理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒。（資料圖片／黃舒慧攝）

理工大學醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒指，經過病毒基因排序結果， 確認患者感染 B1.617.2的Delta變種病毒。由於團隊現時只有本港於9月12日或之前輸入個案的病毒基因排序資料，他們將其與染疫的機場貨運站工人的基因排序作對比，不過全部不相似，有多於11個突變。

他們其後將患者的病毒基因排序與全球個案作對比，發現與9月底英國確診個案較相似，不過仍有7個突變。他們估計患者有可能被英國或歐洲的確診者傳染。

蕭傑恒指，由於患者初時病毒量低，CT值為28至30，而入院後病毒量增多，CT值為18-19，反映他剛受感染。由於患者任職機場貨運站工人，會接觸貨物及貨機人員，不排除被即日走的貨機人員傳染。他指，雖然患者工作時有穿保護衣，但不排除不是正式工作時未必有足夠保護，當有帶病毒的人行過或導致受感染，反映現時機場禁區內有漏洞。

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