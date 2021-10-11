新冠肺炎．10.11｜增7輸入個案　機場貨運工疑病毒留微波爐手柄

本港經歷一日本地及輸入個案均零確診後，衞生防護中心今日（11日）公布新增7宗輸入個案，患者分別從美國、菲律賓及巴基斯坦等地抵港。其中，一名40歲菲傭抵港後在竹篙灣檢疫中心檢疫期間確診。

另一方面，政府新冠疫苗外展隊今天（11日）起將會一連三日在青衣長發邨長發社區中心提供新冠疫苗接種服務，讓葵青區街坊尤其是長者即場接種科興疫苗。



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新冠疫苗︱單日5500人打首劑 2人昨針後因副作用送院

【23:16】新冠疫苗接種計劃自2月開展，今天（11日）已是第228日。今天有約15,400人打針，當中5,500人打第一劑疫苗。本港累計有454萬人接種了至少一針，佔合資格人口的67.4%。昨日共有兩宗由社區疫苗接種中心送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院。

世衛專家建議60歲或以上已注射科興及國藥疫苗人士打第三針

【22:36】世界衛生組織（WHO）專家10月11日建議，免疫系統較弱，且已注射獲授權的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗的人，應獲提供第三劑疫苗，當包括已完成接種科興及國藥疫苗、年屆60歲或以上人士。

▼10.11海洋公園哈囉喂傳媒搶先撞鬼▼



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海洋公園哈囉喂夜間驚嚇重陽開鑼 嘩鬼戴口罩 鬼新郎：唔辛苦

【22:00】海洋公園今年復辦「哈囉喂全園祭」，重頭戲「夜間驚嚇」將於今月14日（星期四）重陽節開鑼。不過受限於防疫措施，20年來首次不設封閉式鬼屋，改為「開放式景區驚嚇遊戲」，要進入更要額外付費追加。在新肺炎下，一眾「嘩鬼」亦要戴上口罩，有「鬼新郎」指「戴口罩都唔辛苦」。



究竟開放式驚嚇與傳統鬼屋有何分別？記者實測其中一個額外付費景點，遊玩過程及時間與傳統鬼屋分別不大，不過位置則是搭建在原本已有的有蓋空間中，如遇狂風大雨或有「特別效果」。

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【21:00】食物及衞生局公布，為進一步便利在香港國際機場工作的市民接受新冠病毒檢測，政府將由本周四（14四）起於香港國際機場地面運輸候車室，新增一間社區檢測中心，市民由今日（11日）晚上7時起可經網上預約機場社區檢測中心的檢測服務。

機場社區檢測中心將由當日上午8時起投入服務，所有市民均可到該中心進行檢測。其位置鄰近一號客運大樓及機場巴士站，方便機場員工前往進行檢測，以配合頻密的檢測規定。所有特定群組機場員工（包括處理高風險貨物、或無可避免地與抵港、轉機／過境旅客及機組人員有近距離接觸的員工）均須完成接種兩劑新冠疫苗，並每7天進行檢測一次；至於非特定群組機場員工（即須進入機場禁區，或以一號客運大樓為其通常工作地點的機場員工），視乎其疫苗接種情況，現時亦須每3天或每14天進行檢測一次。將來如有需要，檢測頻率亦可能會加密。

符合資格的人士可於社區檢測中心接受免費檢測，包括須接受強制檢測（例如曾與確診者身處同一地方）的市民、需要接受定期檢測的特定群組、須進行強制檢測的抵港人士（包括經「回港易」或「來港易」計劃來港的人士），以及持「安心出行」潛在感染通知的人士等，詳情請留意新聞公報及各檢測中心現場的最新公布。

機場貨運站工人確診 休息室微波爐手柄化驗呈陽性 曾用過要檢疫

【19:00】涉及L452R變異病毒株的機場貨運工個案，其感染原因一直未明。衞生防護中心今日（11日）表示，已在病人工作地點採集環境樣本，當中在職員休息室內一個微波爐手柄採集樣本，其檢測結果呈陽性。中心已建議關閉該職員休息室及再次消毒。而10月4日後用過該微波爐的人士都需要檢疫。

衞生防護中心又指，已為病人樣本進行基因分析，但該病人的病毒基因排序與本港早前錄得的確診個案不同，亦發現沒有海外國家上載的基因排序與此個案吻合。

新冠肺炎｜57歲男兩離酒店違檢疫令 被判監8日緩刑12個月

【18:43】全球疫情嚴重，本港仍然採取圍堵策略，防止社區爆發新冠疫情。一名57歲男子去年12月兩次離開檢疫酒店，被控違犯兩條法例各判監八日，緩刑12個月，同期執行。目前共有190人因違反檢疫令而被定罪，最嚴重被判監14星期及罰15,000元。

新冠肺炎︱增7輸入個案 6人帶變種病毒 包括菲傭及來自黑山船員

【16:45】衞生防護中心公布正調查7宗新增輸入確診個案，至今本港個案累計12 269宗。新增個案患者來自肯尼亞、美國、菲律賓及巴基斯坦等地。

▼10.7 大圍金獅花園封區檢測▼



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新冠疫苗｜港府周三起認可斯里蘭卡、部份英國海外屬地針卡

【17:49】港府今日（11日）宣布，周三起會認可斯里蘭卡、根西島、澤西島及部分英國海外屬地等的針卡，方便在高風險地區的港人。

被問到安心出行與健康碼會否不結合使用 薛永恒：若自願為何不可

【13:15】特首林鄭月娥在今年《施政報告》提出，將位於河套的港深創科園，聯同落馬洲、新田一帶地方，整合為新田科技城。創新及科技局局長薛永恒今早（11日）出席商台節目時表示，目前本港創科有兩大「旗艦店」，數碼港鄰近中環，專長金融科技及智慧生活，位於白石角的科學則主打深科技如生物、綠色科技及人工智能等，至於港深創科園則主力生命健康等科技，地域鄰近深圳可加強兩地合作，再加上新田科技城，可供150公頃新土地做後續智能生產，令整個產業鏈更完整。

新冠疫苗｜聶德權：下周多4醫院設接種站 外展隊今到長發邨打針

【13:00】本港的疫苗接種率最新升至約六成七，但長者接種率仍然偏低，為深入社區鼓勵市民、特別是長者打針，政府今日（11日）派出外展隊到青衣長發邨為居民注射科興疫苗。

一位患多種長期病患的婆婆今早專程到外展站諮詢醫生意見，原來她一直有意接種疫苗，但她投訴稱今年七月在公立醫院普通科門診覆診時，已向醫生查詢是否適合打針，但當時醫生稱：「你唔好擺呢件事壓喺我身上。」她隨即反駁：「你係白衣戰士，攞我哋市民納稅錢，你就好好哋為我哋市民服務，如果唔係你有本事出去出面開（診所）。」



公務員事務局局長聶德權預告，下周會再在四間公立醫院設疫苗注射站，即全港七個醫院聯網都有公院診所注射站。

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機場貨運工染疫 蕭傑恒料被即日走機組人員傳染 禁區內存漏洞

【10:42】48歲機場貨運站工人於上周五（8日）確診，本港51日本地清零斷纜，至今仍未追查到感染源頭。



理工大學醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒今日（11日）在港台節目《千禧年代》指，經過病毒基因排序結果，確認患者感染變種病毒Delta。他指，患者的基因排序與9月底的英國確診個案較相似，估計有機會從英國或歐洲的確診者傳染。他指，由於患者於機場工作，不排除被即日走的貨機人員傳染，認為現時機場禁區有漏洞。

理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒。（資料圖片／黃舒慧攝）

竹篙灣外傭檢疫房間預約再開 3分鐘搶光 中介派30人僅訂得1間房

【10:34】正待外傭來港僱主一星期一次的惡夢今早（11日）再來，竹篙灣外傭檢疫中心今早9時開放供預約10月29日至11月4日的房間。一如上周一（4日）首次「一周一約」一樣，350間房間於3分鐘內已停止接受預約，即3分鐘火速搶完。有外傭中介今日加派人手至30人一起搶房，但結果未如人意：「只訂到1個房。」

今日預約系統開放約3分鐘後，預約頁面的「開始預約」選項已變成灰色，即不能再揀選。（網上截圖）

【昨日總覽】：新冠肺炎．10.10｜本港今日再清零 54歲女機組人員抵澳洲後確診

本港再現零確診 54歲機組人員抵澳洲確診 海堤灣畔2座須強檢​

強制檢測｜抵澳洲確診女機組人員居海堤灣畔2座 居民訪問須檢測

新冠肺炎｜李家超：要求各部門創通關有利條件 爭取與內地再開會

新冠疫苗︱今增4200人打首針 69人昨8號風球下趕打科興疫苗

新冠肺炎｜機場貨運站工人確診 消息：或被即日折返機組人員傳染

▼10月5日澳門疫情▼

