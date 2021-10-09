新冠肺炎｜理大確認機場貨運工染Delta變種　與9月底英個案接近

一名機場貨運站48歲男性夜班工人昨日確診感染本地源頭不明新冠肺炎，昨日(8日)疫情記者會上衞生防護中心表示，患者男子帶有L452R變異病毒株。理工大學醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒博士及其團隊，今日(9日)公佈最新病毒基因排序結果，確認患者基感染B.1.617.2，即變種病毒Delta。
團隊亦比對其他確診個案，發現患者的病毒基因與9月底的英國確診個案比較相近，只有7個突變不同，但沒有發現與截至9月12日的輸入個案近似，患者的感染源頭仍然未能確定。
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理大團隊今日公佈最新一宗本地源頭不明個案的病毒基因排序結果，發現基因屬於B.1.617.2，即為變種病毒Delta。政府早前指出，Delta變異病毒株在全球廣泛肆虐，對本港疫情防控造成極大挑戰。
團隊亦將個案的基因與截至9月12日的輸入個案比對，沒有發現基因近似個案，但在全球病毒基因數據庫獲取最近兩星期確診的約6,700個Delta變種病毒個案的基因比對，發現與9月底的英國確診個案比較相近，只有7處突變不同，但播毒的源頭個案仍然未能確定，患者的感染源亦未明。
▼10月8日，疫情記者會▼
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