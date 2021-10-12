自資院校科專辦DSE補習班　校長：冀回饋社會助清貧生升學

中六學生人口連年下跌，令自資院校收生陷「寒冬」。主打海外學位課程及高級文憑的香港科技專上書院，新學年開班中學文憑試英文及數學補習班，學費為每小時約100元至120元。

校長時美真接受《香港01》查詢，院校目前「財政盈餘非常高」，今年收生比去年同期升三成五，故今次並非開拓「財路」，重申補習班收費相宜，反而要倒貼一半成本，形容開補習班只為「回饋社會」。



主打海外學位課程及高級文憑的香港科技專上書院，新學年開班中學文憑試英文及數學補習班。（網上圖片）

中六文憑試考生人數持續減少，明年跌至谷底約4.3萬人，過往多間自資院校收生不足。有24年歷史的香港科技專上書院，主要營辦毅進、高級文憑及與海外大學合辦的學士課程。

每小時收費100至120元

香港科技專上書院近月在報章刊登廣告，新學年會開辦中學文憑試英文和數學科補習班，每小時收費為100至120元。以英文基礎精讀班為例，共11堂收費2640元；數學摘星備試班6堂收費為1800元。上課地點為天水圍、粉嶺、黃大仙分校。

香港科技專上書院近月在報章刊登廣告宣傳補習班。（資料圖片）

受惠政府資助 銜接學位增吸引力

校長時美真接受《香港01》查詢指，院校目前財政盈餘非常高，今年收生更比去年同期升三成五，主要是受惠政府約3萬元免入息審查資助，令院校開辦的銜接學位課程具吸引力，而高級文憑也受學生歡迎。

翻查立法會財委會文件，書院2016/17學年實際收生人數為303人，往後兩個學年下跌至241人及217人，2019/20學年後反彈上升至256人，2020/21學年升至334人。2020/21學年預計收生學額為280個，比預期升近兩成。

時美真指，補習班採用具經驗的師資，收費較一般坊間平宜，院校須「倒貼」補習班成本一半。她指，開班是回饋社會，冀助基層生應考，並非開拓「財路」，也未構思作為院校升學銜接的「一條龍服務」。她指，文憑試班本月剛開始宣傳及報名，未有報名數字可提供。至於學額數目亦未有定案，暫每個組別開辦一至兩班。