機場貨運站工人確診　休息室微波爐手柄化驗呈陽性　曾用過要檢疫

涉及L452R變異病毒株的機場貨運工個案，其感染原因一直未明。衞生防護中心今日（11日）表示，已在病人工作地點採集環境樣本，當中在職員休息室內一個微波爐手柄採集樣本，其檢測結果呈陽性。中心已建議關閉該職員休息室及再次消毒。而10月4日後用過該微波爐的人士都需要檢疫。

衞生防護中心又指，已為病人樣本進行基因分析，但該病人的病毒基因排序與本港早前錄得的確診個案不同，亦發現沒有海外國家上載的基因排序與此個案吻合。



▼大圍金獅花園封區檢測▼



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衞生防護中心表示，昨日在病人（#12258）工作的地方採集了環境樣本，當中一個於職員休息室內一個微波爐手柄採集的樣本，其檢測結果呈陽性，但該樣本的病毒量低。中心認為，樣本很可能是被病人污染。

中心說，曾觸碰該微波爐的員工會被安排進行強制隔離檢疫，倘有人在10月4日後用過該微波爐，有關人士就須檢疫。

未有密切接觸者確診

另外，衞生防護中心已安排病人的密切接觸者及相關的家居接觸者進行隔離檢疫，目前未錄得有關連的初步確診或確診個案。

▼Hactl員工初步確診▼



基因排序與歐洲、韓國和美國個案較接近

衞生防護中心又指，亦為個案的樣本進行基因分析。結果顯示，患者與本港早前錄得的確診個案的基因排序不同。

另外，公共衞生化驗服務處亦把個案的基因排序與網上基因庫（GISAID）現有的基因排序進行比對，發現沒有海外國家上載的基因排序與此個案吻合。不過，個案的基因排序與歐洲、韓國和美國確診的個案的基因排序較接近。