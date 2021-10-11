新冠疫苗｜聶德權：下周多4醫院設接種站　外展隊今到長發邨打針

本港的疫苗接種率最新升至約六成七，但長者接種率仍然偏低，為深入社區鼓勵市民、特別是長者打針，政府今日（11日）派出外展隊到青衣長發邨為居民注射科興疫苗。

一位患多種長期病患的婆婆今早專程到外展站諮詢醫生意見，原來她一直有意接種疫苗，但她投訴稱今年七月在公立醫院普通科門診覆診時，已向醫生查詢是否適合打針，但當時醫生稱：「你唔好擺呢件事壓喺我身上。」她隨即反駁：「你係白衣戰士，攞我哋市民納稅錢，你就好好哋為我哋市民服務，如果唔係你有本事出去出面開（診所）。」

公務員事務局局長聶德權預告，下周會再在四間公立醫院設疫苗注射站，即全港七個醫院聯網都有公院診所注射站。



長發邨長發社區中心一連三日提供科興疫苗接種服務。（朱海棋攝）

期望接種疫苗回印尼探親 醫生未肯給意見打針一拖再拖

外展隊今日到青衣長發邨為居民接種科興疫苗，75歲印尼華僑許女士表示剛完成三叉神經手術，又有高膽固醇、胃酸倒流、左眼視力朦朧、手腳麻痺等問題。她稱，今日到場是希望諮詢醫生打針意見，而其實早在七月在公立醫院普通科門診覆診時，已經尋求醫生看法，但遭醫生指：「你唔好擺呢件事壓喺我身上啦。」

問醫生（公院）打針睇法，但佢叫我唔好擺呢件事壓喺佢身上。檢查完如果可以打（針）梗係打啦，邊個唔要身體健康啊。 75歲印尼華僑許女士

她表示當場反駁醫生稱：「你係白衣戰士，攞我哋市民納稅錢，你就好好哋為我哋市民服務，如果唔係你有本事出去出面開（診所）。」許稱，期望打針後可以回印尼探親：「檢查完如果我可以打，梗係打啦，邊個唔要身體健康啊？」

醫院管理局回覆始於6月25日，普通科門診為有意接種疫苗的定期覆診病人提供評估服務，他們需向診所預約，醫生會按患者病歷紀錄及臨床狀況作適當建議，至於其他病人可向家庭醫生查詢。

截至昨日（10日）下午五時，普通科門診已為超過5,500個病人評估，當中大約5,100多人完成評估。當局未有交代多少人不合適接種疫苗。

有「通波仔」後長者前來接種

當區居民、70歲的麥生今年三月做過「通波仔」手術，雖然未有問過醫生意見，但感覺身體好轉，而且子女並非同住難預約接種疫苗，認為外展隊方便所以打針。

聶德權到場增接種信心 陳伯：聶德權嚟丫嘛，（打針）無問題嘅

公務員事務局局長聶德權今午會到場視察，而聶之名原來也能令長者打針信心增加。住梨木樹、88歲的陳伯從報章報道得知今日有外展服務，雖高血壓及高膽固醇問題，但日前諮詢醫生後獲同意打針，希望注射疫苗可到內地：「今日有高官嚟丫嘛，今日聶德權嚟丫嘛，（打針）無問題嘅。」

陳生從報章報道得悉長發邨有外展接種服務。（朱海棋攝）

76歲的趙先生亦患有高血壓、高膽固醇，遲遲未打針因為抱觀望態度：「比人打晒先，我打包尾」，認為疫苗已多人接種，而且家人陸續打針，相信是適當時候接種疫苗。

聶德權：下周增4間醫院設疫苗接種站

早前瑪麗醫院、屯門醫院及伊利沙伯醫院已設注射站，供覆診病人接種。聶德權表示，三個注射站每日平均有200多人打針，推展至今共注射1800針，又透露，下周會再在東區醫院、將軍澳醫院、威爾斯親王醫院及明愛醫院設注射站，即七個聯網都有醫院設注射站。

一連3日舉行 接種後可獲200元超市禮券

疫苗外展隊今日至周三每日上午10時至下午1時、下午2時至6時在青衣長發邨長發社區中心為葵青區居民即場接種科興疫苗，今日有三名醫生在場提供諮詢服務，接種者稍後亦會獲200元超市禮券。政府已先後在12個地區提供一站式健康講座、醫療諮詢和即場接種服務。