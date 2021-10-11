新冠肺炎︱增7輸入個案　6人帶變種病毒　包括菲傭及來自黑山船員

本港今日（11日）新增7宗確診個案，全屬輸入個案，本地再次零確診。7名患者均完成接種新冠疫苗及無病徵，當中6人帶L452R變種病毒。患者包括一名來自菲律賓的外傭，她在竹篙灣檢疫期間確診，另亦有一名來自黑山的船員染疫。

至於今日初步確診個案少於5宗，沒有涉及早前48歲男機埸貨運站服務員本地個案的相關個案。



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衞生署衞生防護中心公布，截至10月11日零時零分，中心正調查7宗新增確診個案，至今本港個案累計12 269宗。

新增個案均為輸入個案，第12268宗個案是一名35歲男子，10月6日坐ET608航班由肯尼亞抵港，入住北角華美達盛景酒店，檢疫第3天的樣本確診，帶L452R變種病毒，沒有N501Y和E484K變種病毒。他在6月3日和7月15日在巴基斯坦接種兩劑科興的克爾來福疫苗。

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第12269宗個案是一名75歲男子，而第12270宗個案是一名31歲男子，二人同樣由巴基斯坦來港，10月6日坐EK384航班抵達，入住灣仔華麗銅鑼灣酒店，檢疫第3天的樣本確診，帶有L452R變種病毒。其中75歲男子沒有N501Y和E484K變種病毒，並曾於6月24日及7月27日在巴基斯坦接種兩劑國藥的眾愛可維疫苗。31歲男子則無E484K變種病毒，N501Y結果待定，他在6月25日及7月29日於巴基斯坦接種兩劑科興的克爾來福疫苗。

本港今天（11日）新增7宗新冠肺炎確診個案，均屬輸入個案，本地零確診。 （資料圖片／李澤彤攝）

第12271宗個案是一名40歲女子，她是外傭，來自菲律賓，10月4日坐5J272航班抵港，入住竹篙灣檢疫中心，檢疫第5天的樣本確診，帶有L452R變種病毒，其餘兩種結果待定。她在6月4日及7月6日於菲律賓接種兩劑科興疫苗。

第12272宗個案是一名37歲男子，是一名船員，來自黑山，10月9日坐KL819航班抵港，驗出L452R變種病毒。他在7月28日及8月18日於黑山接種兩劑國藥的眾愛可維疫苗。

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第12273宗個案是一名27歲男子，來自美國，10月7日坐CX521航班抵港，入住大角咀香港旺角帝盛酒店，檢疫第3天的樣本確診，驗出L452R變種病毒。他在4月27日及5月18日於香港接種兩劑復必泰疫苗。第12274宗個案是一名33歲男子，來自菲律賓，10月4日坐5J272航班抵港，入住西營盤華美達海景酒店，檢疫第5天樣本確診，未知有無感染變種病毒。他在5月7日及5月28日於香港接種兩劑復必泰疫苗。

過去14天（9月27日至10月10日）累計報告68宗個案，包括一宗源頭不明本地個案，其餘均為輸入個案。