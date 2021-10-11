泛民47人初選案｜王百羽被指曾打國際線　高院申保釋被拒

47名民主派人士因涉參加「35+初選」，被控串謀顛覆國家政權罪。已辭去元朗區區議員一職的王百羽，早前向高等法院申請保釋被拒。國安法指定法官杜麗冰今(11日)頒下判辭解釋理據，並引述律政司代表的陳詞，指王曾打「國際線」，要求美國制裁本港官員，並呼籲公眾杯葛政府推出的新冠肺炎全民檢測。杜官認為若王百羽獲保釋，或會繼續危害國安，遂拒絕其申請。



法官杜麗冰在判辭先引述代表王百羽的律師的陳詞，指王來自基層家庭，其政治生涯非常短。他任區議員時，無論是和政府或警方，均保持和諧關係。

雖然王簽署「墨落無悔」網上聲明，但因應事件的發展，初選的目的已不可能完成。對於王過往就國安法的評論，以及自稱「超區坦克車」，律師指僅是政治修辭。

曾與其他區議員去信蓬佩奧

律政司的代表則陳詞指，王的政治影響力自2014年起日增。無論在國安法實施前後，其政治上的態度和用語仍然相若。又指王曾稱香港不屬於中國，亦有打「國際線」，並有和其他區議員去信時任美國國務卿蓬佩奧，要求美國制裁本港官員。

呼籲公眾杯葛全民檢測

此外，王亦曾和其他初選的勝出者在記者會呼籲公眾，杯葛政府推行的新冠肺炎全民檢測。律政司指，這顯示王的決心和政治影響力，若他獲保釋，將繼續危害國安。

杜官指，考慮案中的資料和控辯雙方的陳詞，不認為王百羽若獲保釋，不會繼續作事危害國安的行為。

案件編號：HCCP 430/2021現已獲准保釋的14人。(詳看下圖)

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各名被告近況，多人宣布退出政壇或辭去區議員等職務。(詳看下圖)