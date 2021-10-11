黃錦星料未來幾年全面轉智能電錶　或研按時段收電費　以減少用電

行政長官林鄭月娥日前發表新一份《施政報告》，進一步訂立2035年或之前停用煤作日常發電，並目標是在2050年或之前減少商業及住宅樓宇用電量。

環境局局長黃錦星今日（11日)在港台節目《千禧年代》指，本港訂立目標相對進取，但認為有必要。他指目標為使用多元能源組合，包括增加天然氣及可再生能源發電，並會研究提高氫能發電比率。當局亦研究透過收緊法規減電量，料未來幾年會全面轉用智能電錶，屆時會是好時機研究減電策略，包括按用電時段收取不同電費。



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《香港氣候行動藍圖2050》提出減少建築物的整體用電量，目標是在2050年或之前，商業樓宇用電量較2015年減少三至四成，以及住宅樓宇用電量減少兩至三成；並在2035年或之前能達到以上目標的一半。

環境局局長黃錦星指，兩間電力公司已推出大廈慳電資助計劃，推動住宅大廈減用電量；日後會研究收緊法規減少用電量。他又指，現時四成電錶已轉為智能電錶，料於未來幾年會全面轉用，認為屆時為好時機討論更多減電策略，包括按用電的時段收取不同電費。

透過不同能源組合管理加價壓力

《施政報告》公布2035年或之前停用煤作日常發電，以天然氣及可再生能源等取代燃煤發電。環境局局長黃錦星指，目標相對進取，不過認為有必要，亦對此有信心。他指，當局會為取代燃煤發電找替代品，包括增加天然氣發電，現時本港的天然氣發電已升至接近一半，而兩電亦會興建海上液化天然氣站。

至於可再生能源方面，現時佔本港發電燃料組合不多於1%，他指可再生能源的發電比例目標於2035年增至7.5%至10%，當中包括離岸風場的風力發電、轉廢為能、擴大水塘的太陽能發電裝置等。而當局亦會研究提高氫能發電的比例。

被問及電費會否因此增加，黃錦星指發電政策希望平衡安全、環保及價格等方面，當局希望透過不同能源組合管理加價壓力。

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