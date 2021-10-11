施政報告｜黃錦星：下月屋邨試驗收廚餘　垃圾站轉型作回收用途

政府上周公布《香港氣候行動藍圖2050》，訂立2035年或之前停用煤作日常發電的目標，並將以天然氣及可再生能源等取代燃煤發電。環境局局長黃錦星今日（11日 )在《千禧年代》指，利用轉廢為能亦為其中的發電方法，目標為增至3%至4%。除正在興建的石鼓洲焚化爐綜合廢物管理設施，預計日後需要更多類似設施。他又指，下月將於屋邨試驗收集廚餘。



▼特首林鄭月娥施政報告2021懶人包▼



+ 3

《香港氣候行動藍圖2050》訂立2035年或之前停用煤作日常發電的目標，並擬於2035年或之前，將可再生能源比例將增至7.5%至10%。政府估計，香港境內風力發電能應付約3.5%至4%電力需求；廚餘回收廠等轉廢為能則佔3%至4%；而太陽能則料可應付約1%至2%。

環境局局長黃錦星指，為應付轉廢為能，除正在興建的石鼓洲焚化爐綜合廢物管理設施，預計日後亦要更多類似設施。他又指，下月將於屋邨試驗收集廚餘。

施政報告中提到，環保署將接手食環署管理的垃圾收集站和家居垃圾收集服務，黃錦星提到，料日後廢物量會減少，部份垃圾收集站或會變為回收取向為主，不過估計不需要額外增聘人手配合轉型。

▼小蠔灣廚餘廠回收量未達目標▼



+ 2

▼特首林鄭月娥施政報告2021重點▼

