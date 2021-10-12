港府向COVAX捐贈750萬劑阿斯利康疫苗　早前曾憂疑致血栓不供港

英國牛津／阿斯利康研發的新冠疫苗早前被指，或會導致接種者出現血栓，食物及衞生局半年前公布，雖然本港已向阿斯利康採購疫苗，但由於已有足夠的科興和復必泰疫苗供應，故最終決定毋須按照計劃在今年供港。

食物及衞生局今（12日）宣布，與全球疫苗免疫聯盟和藥廠阿斯利康達成三方協議，向新冠疫苗全球獲取機制（COVAX）捐贈750萬劑阿斯利康疫苗，透過機制捐給92個低收入和中低收入經濟體，疫苗將在明年第2季前分批付運。



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食物及衛生局長陳肇始表示，本港與「新冠疫苗全球獲取機制」和阿斯利康達成協議，將政府早前採購的750萬劑阿斯利康疫苗，透過機制捐給92個低收入和中低收入經濟體，疫苗將在明年第2季前分批付運。

陳肇始表示，本港已合共購入1500萬劑科興和復必泰新冠疫苗，足夠全港市民接種，即使日後需要為長者接種第3劑疫苗，相信也都足夠；考慮到本港疫苗供應理想，加上疫情穩定，故決定早前採購的750萬劑阿斯利康疫苗將毋須供港，並捐贈到其他地方。

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食衞局及後再發稿解釋，現時獲認同緊急接種的兩種疫苗，已足夠全港市民接種，並預期科興和德國藥廠BioNTech／復星醫藥，可按採購協議繼續按需求為香港提供穩定的疫苗供應，因此，早前購入的750萬劑阿斯利康疫苗沒有需要付運到港。

政府發言人表示，在向COVAX捐贈阿斯利康疫苗的同時，特區政府會繼續參與COVAX，以獲取其他不能透過雙方採購協議採購的疫苗，但強調會小心考慮本港需求和疫苗的科學實證等因素後，才行使港府購買疫苗的權利。

發言人又指，截至昨日（11日）逾67%的市民已打第一針，當局會繼續推行措施，鼓勵特定群組接種疫苗，尤其是70歲以上的長者，亦會考慮專家意見、國際經驗和海外做法，繼續與藥廠磋商採購疫苗加強劑或新一代疫苗，以更有效應對新變異病毒株。

英國牛津／阿斯利康的疫苗近日被歐洲藥物管理局（EMA）指可能會造成接種者血栓，本港早已預先採購這款疫苗，原訂在今年第二季供港，食物及衞生局局長陳肇始4月9日表示，現時已有足夠疫苗供港人接種，認為阿斯利康疫苗毋須在今年供港，以免造成浪費。