新冠疫苗︱今增4200人打首針　69人昨8號風球下趕打科興疫苗

新冠疫苗接種計劃自2月26日開展，今天（10日）已是第227日。今天有18,503人打針，當中4,257人打第一劑疫苗。本港累計有4,535,354人接種了第一針，佔合資格人口的67.3%。

另外，昨天本港受到熱帶風暴「獅子山」吹襲，全日大部份時間懸掛八號風球，所有疫苗接種中心都無運作，但根據政府統計數字，昨天仍有69人打針，全部都是接種科興疫苗，包括26人打第一針、43人打第二針，未知他們是否在私家診所打針。



▼10月9日熱帶風暴獅子山襲港．8號風球下市況▼



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接種率67.3%

截至今天晚上8時，過去24小時共有18,503人打針，當中4,257人打首針，14,246人打第二針。復必泰疫苗接種中心今天的整體接種率只有80%，而科興疫苗接種中心則有91%。

本港累計接種了超過881萬劑疫苗，當中超過453萬人打首針，佔合資格人口的67.3%。

值得注意的是，昨天有69人無懼八號風球，仍繼續接種疫苗，他們都是接種科興疫苗，包括26人打第一針、43人打第二針，未知他們是否在私家診所打針。

截至今日零時零分，過去48小時沒有由社區疫苗接種中心或醫院管理局轄下的指定普通科門診診所送院的個案。