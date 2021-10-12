國殤之柱去留未明　支聯會重申藝術家高志活擁有　校方應聯絡處理

豎立港大已24年的六四雕塑「國殤之柱」去向未明。校方早前去信支聯會，要求明日下午五時前移走雕塑，否則視為放棄。不過，「國殤之柱」創作人、丹麥雕塑家高志活期後發聲明，稱他是雕塑擁有人。

支聯會清盤人、前秘書蔡耀昌回覆《香港01》查詢指，計劃明日回覆港大律師信，稱由於雕塑為高志活擁有，港大應直接聯絡物主處理，即意味支聯會不會到港大移走國殤之柱。

高志活回覆傳媒查詢，稱正考慮委託律師行動，冀可以阻止港大移走「國殤之柱」，又指如港大破壞雕塑或要賠償，並推算重新製作雕塑至少要120萬歐元，即約1,000萬港元。



豎立港大有24年的六四雕塑「國殤之柱」去向未明。（資料圖片）

高志活重申擁有「國殤之柱」 擬委託律師行動

港大上周四（7日）去信支聯會，要求支聯會於昨日下午五時前，移走「國殤之柱」，否則視之為放棄，交由校方自行決定如何處理，不作事前通知。

不過，「國殤之柱」創作人、丹麥雕塑家高志活期後在當地周五（8日）發聲明，指他為「國殤之柱」擁有人，未曾接獲任何正式通知須移動其雕塑，又指若雕塑受損，港大或負上賠償責任。《香港01》向港大查詢，有否向高志活作出通知，以及如何處理雕塑，正待回覆。

高志活回覆《眾新聞》查詢，重申保留「國殤之柱」擁有權，正考慮委託律師行動，冀可以阻止港大移走國殤之柱。他又重申，自己仍保留「國殤之柱」擁有權，港大如果破壞雕像可能要賠償，推算重新製作雕塑至少要120萬歐元，即約1,000萬港元。

蔡耀昌指，隨著高志活聲明為擁有人，支聯會對此表示尊重，計劃明日去信港大，稱由於雕塑為高志活擁有，建議港大應直接聯絡物主處理。（資料圖片）

蔡耀昌：計劃明日回覆港大 促聯絡物主高志活

支聯會清盤人、前秘書蔡耀昌接受《香港01》查詢指，早前去信港大張翔，要求對方澄清未來會否移除雕塑及其理據，截止今日下午五時「死線」前未收到回覆。他指，支聯會對雕塑有一定責任，但隨著高志活聲明為擁有人，支聯會對此表示尊重，計劃明日回覆港大律師信，稱由於雕塑為高志活擁有，港大應直接聯絡物主處理。

「國殤之柱」由高志活創作，悼念六四事件死者。雕塑於1997年在六四事件八周年燭光集會展出，及後由港大學生護送往校園，過程一度遭校方阻撓。翌年港大學生會全民投票，通過永久擺放「國殤之柱」，雕塑獲准豎立黃克競大樓平台至今，每年學生會均會洗刷國殤之柱。