圓規風球｜凌晨轉吹東風兼潮漲　鯉魚門城門河杏花邨海水倒灌

強烈熱帶風暴「圓規」逼近本港，天文台昨日（12日）下午5時20分發出8號東北烈風或暴風信號。今日( 13日)凌晨多區出現海水倒灌，在鯉魚門三家村，水深至膝蓋，洪水更湧入多間店舖；有居民要在民安隊協助下，帶同「一袋二袋」個人物品撤離。有沙田居民亦在凌晨時分，發現沙田城門河海水湧上行人路，至凌晨2時許，河水水位更高過隧道內欄杆，水深及腰。



《香港01》記者亦在杏花邨直擊，不斷有巨浪湧上拍打岸邊，部份湧浪比4米燈柱高；海浪亦湧上海濱，水深一度逼近欄杆。在大澳海面水位亦急速上漲，逼近岸邊。



▼10月13日凌晨，鯉魚門三家村水深及膝▼



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鯉魚門三家村水深及膝

隨着「圓規」逼近，本港逐漸轉吹東風，加上今日（13日）凌晨2至3時為潮漲，天文台警告風暴潮和大雨可能令低窪地區水浸。鯉魚門三家村在昨日晚上10時許開始出現水浸，海傍道及海鮮街一帶至為嚴重。

在今日凌晨1時許，洪水水深及膝，即使店舖門前已安裝擋水板，但仍難阻洪水湧入，由於不少店舖提早墊高物品，故未見店內物件被浸。此外，三家村內街中多個膠箱亦隨水飄流，大批蟑螂亦浮在水面。民安隊在場定時拍門了解居民情況，凌晨時洪水逼近民居，部份居民要漏夜疏散離開。

▼10月13日凌晨，杏花邨海水倒灌▼



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▼10月13日凌晨，杏花邨岸邊湧浪拍岸▼



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杏花邨午夜後海水倒灌變泳灘

杏花邨亦現巨浪。自今日凌晨0時起，杏花邨對出海面不時有「白頭浪」，亦不斷有巨浪湧上拍打岸邊，有部份湧浪比燈柱高，亦濺起不少浪花，亦有垃圾如膠樽等被捲上岸。

杏花邨海傍亦漸漸下起大雨，海水倒灌嚴重，海濱猶如變成海灘，海浪拍岸水深至小腿，更逼近屋苑設置的擋水閘，亦開始出現滲水。

大澳棚屋水浸 民安隊助居民抬高電器

至於大澳風力於接近凌晨時顯著增強，海面水位亦急速上漲，逼近岸邊,，有棚屋水浸。約10名民安隊成員於大澳內巡邏，協助居民將電器等抬高等；有成員及居民估計，水位至凌晨1至2時將達最高，不過居民普遍相信水浸情況不會太嚴重，亦不太擔心。

▼10月12日晚至13日凌晨，大澳水浸▼



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城門河與行人路「一體化」

除了多個「水浸黑點」外，各區亦出現倒灌情況，當中沙田城門河水面在凌晨0時許急升，河邊隧道出現水浸，估計亦水深至腳眼位置。至凌晨2時許，河水水位更高過隧道內欄杆，水深及腰，隧道僅約剩一半未被河水淹及。

▼10月12日圓規吹襲 尖沙咀情況▼



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