圓規風球．交通消息｜九龍塘站故障列車移走　東鐵綫服務陸續復常

圓規登陸海南島，逐漸遠離香港，天文台預告短期內將改發3號風球，落波後，海陸交通服務將逐步恢復，即時羅列最新交通消息，讓把握風假夜外出活動或趕上夜班市民提供出入資訊。



10月13日風暴期間交通信息

因列車故障需被移離主行車綫，東鐵綫來往紅磡及上水需要額外行車時間。（梁煥敏攝）

最新圖片｜東鐵9卡列車九龍塘站噴火花 嚇煞月台乘客：爆咗3次

【18:17】港鐵指在九龍塘站附近出現故障的列車已被移離行車綫，東鐵綫列車服務陸續回復正常。

【17:39】港鐵指，東鐵綫一列車在九龍塘站附近出現故障而影響供電系統，該列車需要被移離主行車綫，因此東鐵綫來往紅磡站及上水站的行車時間預計需要額外15-20分鐘。

東鐵綫來往紅磡站及上水站的行車時間預計需要額外15-20分鐘。（梁煥敏攝）

【17:12】港鐵表示，由於紅磡站和大圍站之間有供電故障，東鐵綫來往紅磡站及羅湖站的行車時間預計需要額外15-20分鐘

【16:55】天星小輪宣布，尖沙咀至中環、尖沙咀至灣仔渡輪服務將於傍晚6時30分起陸續恢復。

【16:20】港鐵宣布，會逐步加強港鐵列車及輕鐵服務，並準備恢復港鐵巴士服務，最新安排如下：

荃灣綫 5分鐘一班車

觀塘綫 5分鐘一班車

港島綫 5分鐘一班車

南港島綫 6分鐘一班車

將軍澳綫 來往北角站和寶琳站5分鐘一班車；來往調景嶺站和康城站10分鐘一班車

東涌綫 7分鐘一班車

迪士尼綫 20分鐘一班車

機場快綫 30分鐘一班車

東鐵綫 來往紅磡站和上水站6分鐘一班車； 來往上水和羅湖站6-12分鐘一班車

屯馬綫 7分鐘一班車

輕鐵 7-12分鐘一班車

港鐵巴士 10-20分鐘一班車

【16:01】新渡輪離島航線及港內航線渡輪服務下午6時開始逐步恢復，但橫水渡服務今日續停，明日恢復。

圓規風球｜新巴城巴下午5時恢復服務 外勤人員事前視察道路狀況

【16:00】新巴及城巴大部分日間路線將於下午 5 時起陸續恢復有限度服務。

【15:50】九巴宣布，因應天文台將改發3號風球，九巴及龍運巴士所有巴士路線將於下午5時起陸逐恢復服務，但有部分特別路線及班次會作出暫停及改道安排。

九巴暫停服務路線：

3X, 5P, 5X, 5R, 6P, 6X, 14H, 15X, 16X, 24(特別班), 26X, 32H, 35X, 36X, 38B, 38P, 40A, 40P, 41P, 43C, 43P, 46S, 46P, 48P, 49P, 58P, 59A, 61M (葵興站特別班), 64P, 69C, 73D, 73P, 74B, 74E, 74P, 75X (特別班) 82C, 82D, 82P, 83S, 86S, 87E, 87S, X89D, 91P, 98A(牛頭角站特別班), 98P, 98S, 101X, 102P, 106P, 107P, 111P, 118P, 182X, 224X, 234C, 234D, 240X, 242X, 252X, 258P, 258X, 259X, 260C, 261X, 263A, 263C, 267X, 268A, 268P, 269P, 269S, 270B (深水埗特別班), 270C, 271B, 271X, 272E, 272P, 272X, 272S, 273S, 274P, 274X, 277A, 277P, 281M, 287D, 290B, 291P, 296P, 307P, 373, 601P, 603A, 603P, 606X, 619X, 621, 641, 678, 680X, 681P, 900, 905A, 907C, 934A, 935, 936A, 948E, 960A, 960B, 968X, 978A, 980X, 981P, 982X, 985 T277, W3

龍運暫停服務路線：

E36S、E36P、E37(17:55東涌纜車站特別班次)、E43、R8、R33

【15:10】珊瑚海船務有限公司在facebook專頁指，運輸處通知16:40改掛3號風球，並訂下船期，包括觀塘去西灣河首班17:18、西灣河去觀塘首班17:33、三家村去西灣河首班 17:30、西灣河去三家村首班17:45等。

【14:18】九巴表示，各廠員工接送車已於14:00開始運作，九巴及龍運夜更車長將根據工時到屬廠派更組報到。

【10:55】九巴宣布，九巴及龍運日間路線繼續暫停，龍運S1、S64、S64C、S64P及S65維持有限度服務。

【06:57】運輸署宣佈：

青嶼幹線：較早前於青嶼幹線實施的臨時車速限制措施現已取消。

汀九橋：較早前於汀九橋實施的臨時車速限制措施現已取消。

昂船洲大橋：由於強風關係，昂船洲大橋已實施第一階段臨時交通措施：(i)昂船洲大橋的中線封閉，只餘快線及慢線開放予車輛行駛，車速限制降至每小時50公里。(ii)除1.6米或以下的車輛（例如矮身的私家車及的士）外，所有車輛（包括電單車及機動三輪車）禁止使用昂船洲大橋。(iii)南灣隧道（九龍方向）、由西九龍公路及貨櫃碼頭南路往昂船洲大橋的支路，及由青衣路往昂船洲大橋和南灣隧道的支路封閉。

受影響的駕駛人士︰(i)來往屯門/元朗及九龍/沙田，可改經屯門公路及荃灣路。(ii)來往大嶼山及九龍/沙田，可改經長青隧道及青葵公路。(iii)來往青衣南及九龍/沙田，可改經青衣路、葵青路及青葵公路。(iv)來往長青公路及青衣南，可改經青衣西路及青衣路，或青衣西路、青康路及青衣路。

【06:00】珀麗灣客運宣布，珀麗灣來往青衣和葵芳的巴士線將維持有限度服務。

【05:09】港鐵會按時間表開出頭班車，並維持有限度服務。港鐵巴士服務則仍然暫停。

荃灣綫、觀塘綫、港島綫、南港島綫、將軍澳綫、北角站-寶琳站、調景嶺站-康城站、東涌綫分別維持10 分鐘一班；迪士尼綫20 分鐘一班；機場快綫30 分鐘一班；東鐵綫紅磡站-羅湖站以及屯馬綫8 -10 分鐘一班；輕鐵15 -20 分鐘一班。

港鐵已增派職員加緊檢查架空電纜及軌道，並在有需要時和安全情況下，進行緊急維修。若天氣惡化或天文台發出較高熱帶氣旋警告信號，露天段的鐵路服務將會在未能預先通知的情況下即時暫停。

【05:00】新巴城巴B3X、S1、S52及S56於上午5時起提供有限度服務，其他所有路綫服務暫停。

【04:26】運輸署宣佈公共運輸服務安排：

珀麗灣客運:所有路線暫停服務，直至另行通知。

愉景灣交通服務:所有路線暫停服務，直至另行通知。

電車服務:所有路線暫停服務，直至另行通知。

港珠澳大橋穿梭巴士服務：所有路線暫停服務，直至另行通知。

新大嶼山巴士除37M,38M,39M,B2,B2P及B6維持有限度服務外，其他路線暫停服務直至另行通知。

【03:45】九巴及龍運通宵路線暫停服務。另外，10月13日(星期三)日間路線 ，除龍運S1, S64, S64C, S64P, S64X 及S65維持有限度服務外，其他路線暫停服務。

【03:30】九巴及龍運公布，通宵路線暫停服務；10月13日(星期三)日間路線 ，除龍運S1及S64維持有限度服務外，其他路線暫停服務。

【01:43】珀麗灣客運所有渡輪服務已暫停。

【00:45】九巴及龍運、新巴及城巴所有通宵路線暫停服務。

新大嶼山巴士路線37M尾班車凌晨0時50分開出，通宵巴士線N37及N38維持有限度服務。珀麗灣客運通宵巴士線NR332維持正常服務(頭班車上午1時正開出)。愉景灣交通服務路線DB01R及DB03R維持正常服務，路線DB08R暫停服務。

鐵路正維持有限度服務。若天氣惡化或天文台發出較高熱帶氣旋警告信號，露天段的鐵路服務將會在未能預先通知的情況下即時暫停。港鐵巴士路線已暫停服務。

【00:15】新巴城巴所有日間路線及通宵路線現時暫停服務。

10月12日風暴期間交通信息

▼10月12日圓規吹襲香港▼



【20:24】港鐵現時繼續維持有限度服務，各綫班次如下：

荃灣綫 10分鐘一班車

觀塘綫 10分鐘一班車

港島綫 10分鐘一班車

南港島綫 10分鐘一班車

將軍澳綫 來往北角站和寶琳站10分鐘一班車；來往北角站和康城站10分鐘一班車

東涌綫 10分鐘一班車

迪士尼綫 20分鐘一班車

機場快綫 30分鐘一班車

東鐵綫 來往紅磡站至上水站8-10分鐘一班車

屯馬綫 8-10分鐘一班車

輕鐵 10-20分鐘一班車

港鐵巴士 暫停服務

【20:00】新巴城巴除了S1, B3X, B5維持有限度服務外，其他均於8時起停駛。

【19:54】九巴及龍運巴士公布，所有日間路線除龍運S1及S64維持有限度服務外，所有日間路線尾班車將於晚上8時正開出。 另外，九巴及龍運所有通宵路線是晚將暫停服務。

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【19:20】港鐵再調整班次：

荃灣綫 5分鐘一班車

觀塘綫 來往何文田站和調景嶺站5分鐘一班車；來往黃埔站和調景嶺站5分鐘一班車

港島綫 5分鐘一班車

南港島綫 5分鐘一班車

將軍澳綫 來往北角站和寶琳站5分鐘一班車；來往北角站和康城站10分鐘一班車

東涌綫 8-10分鐘一班車

迪士尼綫 20分鐘一班車

機場快綫 30分鐘一班車

東鐵綫 來往紅磡站和上水站6-8分鐘一班車

屯馬綫 7分鐘一班車

輕鐵 7–17分鐘一班車

港鐵巴士 7-17分鐘一班車

【18:50】九巴再宣布，下列特別路線開出時間將作出調整：

98S (美孚開) – 1720, 1740, 1800, 1820, 1840, 以下班次將取消: 1900

900 (灣仔(會展)開). –1630, 1700, 1730, 1800, 1845

960B (鰂魚涌開) - 1715, 1735, 1755, 1815, 1835, 1855, 1915

968X (鰂魚涌開) - 1730, 1755, 1810, 1825, 1840

龍運

E36S (機場開) 1700, 1720, 1740, 以下班次將取消: 1800, 1830, 1900

【17:40】Uber向用戶發通知，指8號風球期間暫停叫車服務，直至天文台改掛3號風球或以下。

【17:35】港鐵列車服務現時維持繁忙時間班次，各綫班次如下：

荃灣綫2分鐘一班車

觀塘綫 來往何文田站及調景嶺站2分鐘一班車；來往黃埔站及調景嶺站4分鐘一班車

港島綫 2分鐘一班車

南港島綫 3分鐘一班車

將軍澳綫 來往北角站和寶琳站 2.5 – 4分鐘一班車；來往北角站及康城站6 – 8分鐘一班車

東涌綫 來往香港站及青衣站3 – 5分鐘一班車；來往香港站及東涌站4 – 8分鐘一班車

迪士尼綫 20分鐘一班車

機場快綫 30分鐘一班車

東鐵綫 來往紅磡站至羅湖站3 – 6分鐘一班車

屯馬綫3分鐘一班車

輕鐵 4 – 12分鐘一班車

港鐵巴士 4 – 12分鐘一班車(3小時內停止服務)

【17:00】九巴將有以下車務特別安排：

九巴

91P (香港科技大學(南)開) - 1610, 1625, 1640, 1655, 1715, 1735, 1755, 以下班次將取消: 1815, 1830

263A (科學園開) – 1715,以下班次將取消: 1820

263C (大埔工業邨開) – 1715, 以下班次將取消: 1755

960B (鰂魚涌開) - 1715, 1735, 1755, 1815, 1835, 1855, 1915

968X (鰂魚涌開) - 1730, 1755, 1810, 1825, 1840

龍運

E36S (機場開) 1700, 1720, 1740, 以下班次將取消: 1800, 1830, 1900

E36P (博覽館開) 1740 , 以下班次將取消: 1810

E43 (東涌碼頭開) 1730 , 以下班次將取消: 1830

新巴亦有以下安排：

【16:15】港鐵表示，現時維持列車服務繁忙時間班次。

荃灣綫：2分鐘一班車；

觀塘綫 ：來往何文田站及調景嶺站2分鐘一班車，來往黃埔站及調景嶺站4分鐘一班車；

港島綫 ：2分鐘一班車；

南港島綫：3分鐘一班車；

將軍澳綫 ：來往北角站和寶琳站 2.5 – 4分鐘一班車，來往北角站及康城站6 – 8分鐘一班車；

東涌綫：來往香港站及青衣站3 – 5分鐘一班車，來往香港站及東涌站4 – 8分鐘一班車

迪士尼綫 ：20分鐘一班車

機場快綫 ：30分鐘一班車

東鐵綫 ：來往紅磡站至羅湖站3 – 6分鐘一班車

屯馬綫：3分鐘一班車

輕鐵 ：4 – 12分鐘一班車

港鐵巴士 ：4 – 12分鐘一班車

【16:00】新渡輪公布，多班本地航線都會停航。

【15:30】九巴及龍運巴士宣布為疏導乘客，日間巴士服務仍然會維持正常，直至另行通知；新巴城巴各條路線維持正常運作，並會加強服務方便市民下班。

【15:22】港鐵表示，天文台已公布稍後將改發八號烈風或暴風信號，港鐵列車、輕鐵和港鐵巴士服務現正逐步加強至繁忙時間班次，方便市民下班回家。

港鐵呼籲乘客可分批離開工作地點乘搭列車，避免車站過份擠迫，個別車站可能會作出人潮管理措施，確保車站人流暢順，而在八號烈風或暴風信號發出三小時後，港鐵巴士將會暫停服務。

▼10月12日下午尖沙咀打風情況▼



+ 2

【14:52】圓規逼近，多條渡輪服務停航，包括橫水渡航線、愉景灣-梅窩航線、塔門-黃石碼頭街渡、馬料水-塔門街渡、香港仔-蒲台島街渡。

▼10月9日獅子山吹襲掛8號風球▼



+ 9

【12:30】海事處宣布位於藍巴勒海峽的避風塘告滿，籲本地船隻使用其他避風塘。

【11:10】海事處宣布位於新油麻地的避風塘告滿，籲本地船隻使用其他避風塘。

【09:09】昂坪 360 宣布，由於受三號強風信號影響，今天纜車服務暫停。

【09:00】新渡輪橫水渡航線今日暫停服務，直至另行通知，而新渡輪其他航線現維持正常服務。

▼10月9日熱帶氣旋獅子山8號風球 市民追風▼

