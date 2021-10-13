疫苗氣泡｜健身業界料不足10間符合新要求　批當局不了解運作

政府放寬健身中心的疫苗氣泡安排，若健身中心能符合通風標準，加上員工及顧客完成疫苗等條件，訓練小組或課堂的分組人數可增至最多12人，並可於運動時可以除低口罩。

亞洲運動及體適能專業學院公關邱益忠今日（13日）在港台節目《千禧年代》指，相信可符合所有要求的健身中心不多於10間，因部份未能加裝空氣淨化設備，亦難要求客人打針。他指，政府將餐廳的防疫要求套用於健身中心，反映當局仍然不了解健身業界的運作。



▼西營盤Ursus Fitness大爆疫▼



亞洲運動及體適能專業學院公關邱益忠指，由於疫情前政府無規定健身中心的換氣量，未必每間大廈可符合每小時至少6次的換氣量，而不少業界已安裝空氣清新機，不過未知是否符合規例所指的合規格空氣淨化設備，指「字就睇得明但唔知點樣做」。

新要求下指若所有顧客與員工都已完成接種疫苗，並且在進入健身中心前使用「安心出行」，就可以無須在運動時佩戴口罩。他指業界現時約有一半人已接種疫苗，其餘的因個人身體情況選擇不打針，加上難要求客人打針，估計全港約1000間健身中心只有不足10間可符合全部條件。

他指，不少小型的健身中心無12人的小組，認為政府將餐廳的防疫要求套用於健身中心，反映當局仍未了解健身業界的運作。