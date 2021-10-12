疫苗氣泡｜健身中心課堂放寬至12人　員工、顧客已打針可除口罩

第四波疫情曾牽涉健身室群組，涉及逾150個確診個案。新冠肺炎疫情近半年放緩，政府放寬健身中心的疫苗氣泡安排，若健身中心能符合通風標準等額外防疫要求，而員工完成疫苗，訓練小組或課堂的分組人數可以最多12人；若員工連同顧客均完成接種疫苗，則運動時可以除低口罩。



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政府最新要求，若現時健身中心內訓練小組或課堂的員工均已完成接種疫苗，或因健康原因未能打針但定期接受檢測，而房間內的換氣量已達到每小時至少6次，或加裝符合指定規格的空氣淨化設備，每個分組可以增至最多12人，分組之間亦要相距至少1.5米或有隔板，參加者要一直戴上口罩。

若所有顧客與員工都已完成接種疫苗，並且在進入健身中心前使用「安心出行」，就可以無須在運動時佩戴口罩。

至於其他餐飲業務、酒吧、群眾聚集等要求則維持。上述所有社交距離措施將維持有效期14天，直至10月27日。