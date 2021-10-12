第三針新冠疫苗︱劉宇隆料約100萬人需打針　孔繁毅倡打復必泰

撰文：鄭翠碧
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特首林鄭月娥今早（12日）出席行政會議前表示，短期內會邀請4名政府專家、衞生署轄下的科學委員會開會，討論何時啟動為特定群組注射第三劑新冠疫苗。「疫苗可預防疾病科學委員會」主席劉宇隆表示，他認為除了已打科興疫苗的60歲以上長者外，醫護、警察、消防和邊檢人員也應打第三針，料或有近100萬人需要打第三針。
而「疫苗顧問專家委員會」成員孔繁毅則提倡政府為打第三針的人士接種復必泰疫苗，認為「溝針」非常安全，而復必泰疫苗比起科興疫苗更能對變種病毒提供保護力。

特首林鄭月娥今早（12日）出席行政會議前表示，短期內會邀請專家開會，討論何時啟動為特定群組注射第三劑新冠疫苗。 （盧翊銘攝）

世衞倡已打科興或國藥人士打第三針

世界衛生組織（WHO）專家日前建議，完成接種中國科興或國藥疫苗的60歲或以上人士，應注射第三劑疫苗。世衛又指，中度和嚴重免疫功能低下的人士，也應獲安排打第三針。

劉宇隆接受《香港01》訪問時表示，現時是接種第三劑新冠疫苗的合適時機，智利的研究亦顯示，接種加強劑能對預防入院發揮重要作用，料下周會開會商討相關事宜。

他個人認為除了60歲以上的長者外，醫護人員、警察、消防等必要行業員工也應打加強劑，加上通關在即，邊檢人員和公共交通工具的司機亦十分高危，也應打第三針，為通關做好準備，估計最後或有約100萬人需要打第三針。他指下一步也應為50至59歲的人士打第三針，「因為香港都有50幾歲嘅人（新冠肺炎確診者）死咗。」

劉宇隆認為除了已打科興疫苗的60歲以上長者外，醫護、警察、消防和邊檢人員也應打第三針，料或有近100萬人需要打第三針。（資料圖片）

劉宇隆建議先為接種6個月以上群組先打

被問到市民完成兩劑疫苗接種後，相隔多久便需打第三針，劉宇隆指政府可以先為已完成接種達到6個月或以上的市民打第三針，但若有市民指自己有出行需要而希望打針，政府也應「以人為本」，酌情處理，容許其打加強劑。對於加強劑能否「溝針」，他指世衛建議接種同一技術的疫苗作加強劑，但如市民希望「溝針」，政府也應尊重市民意願。

世界衛生組織專家日前建議，完成接種中國科興或國藥疫苗的60歲或以上人士，應注射第三劑疫苗。 （資料圖片／羅國輝攝）

測試者副作用屬可接受水平

劉宇隆又指，約有200至300名參與香港大學「青少年接種科興疫苗」研究的學生和家長都接受了三針疫苗，而他們打針後的副作用屬可接受水平；另外港大又為免疫力差的病童接種復必泰疫苗，包括患有先天免疫功能缺陷、癌症、接受肝腎移植等病童，在數十名參加者中有十多人選擇打第三針，他們出現的副作用也屬可以承受的範圍。

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孔繁毅提倡政府為打第三針的人士接種復必泰疫苗，認為「溝針」非常安全，而復必泰疫苗比起科興疫苗更能對變種病毒提供保護力。（資料圖片／羅君豪攝）

科興和國藥使用原始病毒株　未知與Delta吻合

孔繁毅就提倡為打第三針的人接種復必泰疫苗。他解釋，科興和國藥疫苗都是滅活疫苗，這類疫苗的效用依賴病毒抗原與主流病毒的吻合程度，現時主流病毒是Delta變種病毒，但兩款疫苗仍是使用武漢原始病毒株，「如果唔吻合，個效果、中和抗體會大大打折扣，佢（滅活疫苗）本身喺細胞介導免疫嘅刺激係比較差，或者根本上係無，如果病毒變咗種，對疫苗嘅效用影響就會比較大。」因此，在科興和國藥未研發出改良版的疫苗前，應為市民打復必泰疫苗作為第三針。

孔繁毅建議政府延長接種中心的運作日期，以便市民打第三針。 （資料圖片）

倡延長接種中心運作日期以便打第三針

孔繁毅續指，港大早前做的「溝針」研究顯示溝針是非常安全，而抗體水平等數據則仍在整理。他又稱，由數據見到，接種科興疫苗的人士之抗體水平於3個月後便「開始跌得快」，因此在完成接種兩針後，應相隔三個月便打第三針。而在內地、外國接種國藥疫苗後返港人士也應包括在計劃之內，政府應同時為他們打第三針。他認為並非所有接種滅活疫苗的人士都願意打第三針，現時疫苗數量理應充足，但建議政府延長接種中心的運作日期，以便市民打第三針。

行政會議成員林正財表示，政府亦可能會再落區、入安老院，便利在社區的長者打針，日後若有需要，更會上門為行動不便的長者打針。（資料圖片／張浩維）

林正財補針復必泰　抗體水平大升

行政會議成員林正財在2月底接種科興疫苗，至9月參與養和醫院的第三針研究，打針前檢驗抗體水平僅餘數十，但打了一劑復必泰疫苗後，相隔兩周驗血，抗體水平升至接近二萬。他稱除了第二天手臂痛外，沒有其他副作用，也無發燒。

政府疫苗專題網站顯示，有超過49萬名60歲以上的長者已經完成接種科興疫苗，被問到要為50萬名長者打第三針是否大挑戰，他稱現時接種中心有大量名額，相信能容納他們打第三針，又有私家醫生協助，加上近日開始打流感針，都可同時呼籲長者打第三針新冠疫苗。政府亦可能會再落區、入安老院，便利在社區的長者打針，日後若有需要，更會上門為行動不便的長者打針。

政府疫苗專題網站顯示，有超過49萬名60歲以上的長者已經完成接種科興疫苗。 （網站截圖）
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