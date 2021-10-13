圓規｜城門河退潮露宿者未回家　追風者：多日假雖冇地方去但開心

強烈熱帶風暴圓規吹襲期間，今日（13日）凌晨一時左右正值漲潮之際，遇上風暴潮影響，沙田城門河兩旁的行人路，單車徑等被河水淹浸，其中沙燕橋及翠榕橋下的行人隧道，水深更越過「腳眼」位。部份住在橋底的露宿者非常狼狽，提着自己的家當匆匆離開，早上潮水逐漸退去，本來住在橋底的露宿者仍然未有回來，部份傢俬仍放在附近，只有居住在附近的居民到來追風及散步。

沙田居民何先生戴上單車頭盔及穿上雨褸到來追風，到達行人隧道時拍照，何説，「同上次山竹一樣，到夜晚潮漲浸晒，朝早唔會再有嘢睇住囉。」又說若然要看水浸情況，或要留待下一個凌晨時段。



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強烈熱帶風暴圓規逐步逼近，天文台昨日（12日）下午發出8號東北烈風或暴風信號。13日凌晨1時左右，正值漲潮之際，遇上風暴潮影響，沙田城門河兩旁的行人路，單車徑等被河水淹浸，其中沙燕橋及翠榕橋下的行人隧道，水深更越過「腳眼」位。有在橋底露宿的人士，發現水浸後立即涉水進入橋底範圍，盡量移走自己的私人財產及露宿用品等，期間更有「湧浪」沖上行人路，情況頗為狼狽。

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經過一夜的煎熬後，今日早上潮水水位逐漸下降，附近居民不怕突如其來的大風暴雨到來看看昨日的水浸痕跡及散步。何先生與兒子做足「準備」，戴上單車頭盔及穿上雨褸到來追風，到達行人隧道時拍攝昨日的水位，何説，「同上次『山竹』一樣，到夜晚潮漲浸晒，朝早唔會再有嘢睇住囉。」他説，風暴之下，突如其來的假期，加上明日為重陽節假日，我五日內有四日連假，唯一好處是可以遲一點起床，「風暴危險又落雨，好多地方唔開，冇地方去玩，但都幾開心。」將會與兒子去麥當勞吃一頓溫馨午餐後回家。

上周強烈熱帶風暴「獅子山」吹襲香港，不少市民表示天文台處理手法不夠果斷，何先生說會表示體諒，「的確令生活好唔方便，好多考慮，但係佢講明考慮啫，大家當講真咁！」又認為天氣難測，風勢改變難以預計並非天文台的錯誤，因此認為做法可以接受。