圓規風球｜立會大會取消　禁煙法案、劏房租管待審　建制下周趕工

強烈熱帶風暴「圓規」襲港，天文台宣布，八號烈風或暴風信號於今（13日）午4時前維持，原訂今天召開的立法會會議亦取消。立法會表示，立法會主席梁君彥已作出指示，今天立法會會議將不會舉行，原先載列於會議議程上的相關項目，將順延至下周三（20日）的立法會會議處理。



至少6「重磅」法案須會期完結前通過 包括電影檢查條例

立法會換屆選舉提名期於10月30日展開，同日為第六屆立法會會期中止日期。由於今天的立法會大會取消，按原定立法會日程表，僅尚餘下周三（20日）和10月27日兩次大會。

根據立法會議程，原定有3條政府法案交付大會恢復二讀和三讀，包括引入海外醫生的《2021年醫生註冊（修訂）條例草案》、引入租務管制的《2021年業主與租客（綜合） （修訂）條例草案》及規管「太空卡」、加入電話卡實名制的《2021年電訊（修訂）條例草案》。

多條「重磅」政府法案亦正待恢復二讀和三讀，包括修例全禁電子煙和加熱煙的《2019年吸煙（公眾衞生）（修訂）條例草案》、《2021年強制性公積金計劃（修訂）條例草案》及《2021年財務匯報局（修訂）條例草案》。另外，已完成逐條審議的《電影檢查條例》修例目前仍須交付大會恢復二讀和三讀。

謝偉俊：下周大會需加長時間

除了政府法案，議事規則委員會主席謝偉俊亦根據《基本法》第75條動議擬議決議案，再次修訂《議事規則》，加入「停賽罰款」細則、修訂財務委員會、內務委員會及小組委員會的組成。內會主席李慧琼亦會就《施政報告》提出致謝動議。

若上述法案未能在本屆立法會任期前完成審議，將會「胎死腹中」，來屆立法會須就法案重新展開立法程序。

謝偉俊回應查詢時表示，取消會議多多少少影響會議進程，特別是原訂今日審議引用海外醫生的重要法案，他相信下周大會有需要加長時間開會，「梁君彥應該計了數」，相信在本屆會期完結前可通過所有議程。