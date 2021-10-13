圓規漸移向海南島　天文台料明天重陽節有陽光　下周轉涼低見20度

熱帶氣旋圓規今晨殺入本港400公里範圍，並增強成颱風，迎來狂風驟雨，其中大老山最當風，長洲泳灘曾錄得最高陣風達每小時119公里，即達颶風水平。

天文台預測，明日（14日）重陽節假期多雲及間中有驟雨，日間短暫時間有陽光；其後一股乾燥的東北季候風令下周初天色好轉，同時帶來秋涼，料下周一市區最低氣溫降至20度，新界地區或再低1、2度。



▼10月13日 颱風圓規襲港市況▼



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在正午12時，颱風圓規集結在香港之西南約440公里，預料向西移動，時速約25公里，移向海南島，料最快明日橫過海南島後，減弱成強烈熱帶風暴，隨後移向越南北部。天文台預測，與圓規相關的雨帶繼續影響廣東沿岸，現時本港部分地區吹烈風，但隨著圓規遠離，本港下午風力會逐漸減弱。

受圓規的外圍雨帶影響，天文台預測，廣東沿岸今明兩日仍有驟雨，料明日重陽假期大致多雲，間中有驟雨，日間短暫時間有陽光，市區氣溫介乎25至29度。

圓規會在今日移向海南島。（天文台網站截圖）

下周初天色好轉

一個低壓區會在接近周末至下周初為南海中北部帶來不穩定天氣，天文台預料，周五漸轉大致多雲，間中有驟雨及雷暴，離岸間中吹強風；至周六仍然有幾陣驟雨，但日間短暫時間有陽光。

天文台預測，一股乾燥的東北季候風會在周末期間抵達華南沿岸，下周初天色好轉及稍涼，料下周日已開始感受到秋意，市區最低氣溫降至22度，且日間乾燥，最低相對濕度降至55%。下周一氣溫進一步下降，料市區低見20度，部分新界地區或再降至18度，同日稍後有一兩陣驟雨，或令涼意更趨明顯。天文台料隨後數天仍然多雲有雨，市民外出時最好常備雨具了！

（天文台網站截圖）

▼10月13日凌晨，杏花邨海水倒灌▼



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▼10月13日凌晨，鯉魚門三家村水深及膝▼

