新冠肺炎｜三宗輸入個案兩帶變種病毒　五日無本地個案

本港今日（13日）新增3宗確診個案，全屬輸入個案，兩人帶L452R變種病毒。本港連續5日無本地個案。3名患者均無病徵，當中兩人完成接種科興新冠疫苗，為外籍傭工。另一人則由巴基斯坦抵港，其早前被列為確診者的密切接觸者，被送往竹篙灣檢疫中心檢疫後確診。至於今日初步確診個案少於5宗。



▼Hactl員工10.8確診▼



新增個案均為輸入個案，來自印尼的28歲女傭（編號：12279宗個案）在10月9日坐CX798航班抵港，入住竹篙灣檢疫第3天的樣本確診，沒有病徵，變種病毒測試結果待定。她在6月26日和7月24日在印尼接種兩劑科興疫苗。

另一名同為外傭的34歲女子（編號：12280宗個案），來自菲律賓，10月3日坐CX906航班抵港，檢疫第9天的樣本確診，帶有L452R變種病毒，沒有病徵。她在6月16日及7月14日於菲律賓接種兩劑科興疫苗。

第三宗個案為30歲男子（編號：12281宗個案），10月3日坐EK384航班由巴基斯坦抵港，在荃灣香港遠東絲麗酒店檢疫。其同行人士早前確診（編號：12260），因此被列為密切接觸者而要送入竹篙灣檢疫中心，並在昨日樣本確診呈陽性。他帶有L452R變種病毒，沒有病徵，6月8日在巴基斯坦接種一劑克威莎新冠疫苗，該疫苗只需接種一劑即完成接種，由內地康希諾生物股份公司與解放軍軍事科學院軍事醫學研究院生物工程研究所研發。

▼大圍金獅花園封區檢測▼

