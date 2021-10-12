18歲港男抵英後確診　帝庭園7座、太古廣場Parkside Chambers強檢

衞生署衞生防護中心公布，現正調查一宗外地確診個案，涉及一名曾接種兩劑疫苗的18歲男病人。患者在香港檢測結果呈陰性，之後他前往英國後，在當地採取的樣本結果呈陽性。他居於何文田帝庭園7座，並在金鐘太古廣場二座「Parkside Chambers」工作，相關地點須接受強制檢測，有關人士須在10月14日或之前接受檢測。

此外，本港新增4宗確診個案，全部屬輸入個案，分別由英國、印尼、俄羅斯到港，四人均曾接種兩劑疫苗。



衞生署衞生防護中心公布，截至10月12日零時零分，本港新增4宗確診個案，至今本港個案累計12,273宗，包括12,272宗確診個案和一宗疑似個案。

外地確診個案居何文田 在金鐘律師行上班

衞生防護中心表示，正調查一宗外地確診個案，涉及一名18歲男病人，居於何文田帝庭園7座。他9月29日曾在香港進行檢測，結果呈陰性，其後於10月1日乘搭航班BA032離開香港前往英國，並於10月3日在英國抽取的樣本結果呈陽性。

中心表示，病人10月11日起出現病徵，並曾在3月20日及4月10日期間，於香港接種兩劑復必泰疫苗。他在金鐘金鐘道88號太古廣場二座31樓「Parkside Chambers」工作，最後上班日期為9月24日。

政府表示，在9月12日至10月12日曾身處何文田帝庭園7座超過兩小時的人士，以及曾在9月12日至24日曾身處太古廣場「Parkside Chambers」超過一小時的人士，須在10月14日或之前接受檢測。

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兩所學校要強檢

另外，由於有學校爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案，博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人學校一年級，以及將軍澳靈實恩光學校所有級別，亦被納入強制檢測公告。

在9月29日至10月12日期間，於上述學校就讀有關級別的學生，以及曾面授該等指明級別學生的老師，須於10月14日或之前接受檢測。若已完成疫苗接種，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

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新增四宗輸入個案

此外，本港今日新增四宗個案，全部屬於輸入個案，分別來自英國、印尼及俄羅斯，上述地區屬於「高風險」的A組指明地區。患者年齡介乎32歲至58歲，四人均曾接種兩劑疫苗，包括復必泰、阿斯利康、科興、衛星五號。

衞生防護中心表示，其中三人抵港時在香港機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性，餘下一人在檢疫期間第9日檢測中確診。三人涉及變異病毒株，其餘一宗的變異病毒株檢測結果待定。