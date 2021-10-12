新冠肺炎．10.12｜增4宗輸入　青年抵英確診　離港前太古廣場工作

衞生防護中心今日（12日）公布新增4宗輸入個案，患者分別從英國、印尼及俄羅斯抵港，其中一名32歲印傭抵港後在竹篙灣檢疫中心檢疫期間確診，累計增至12,278宗。初步確診約5宗。



政府今日(12日)公佈將刊憲延續現行大部分社交距離措施的有效期14天，直至10月27日為止，包括4人限聚令，但會就健身中心新增兩項「疫苗氣泡」安排。



新增兩項『疫苗氣泡』安排包括，如健身中心符合各項包括通風標準等額外防疫要求，可以在員工已完成接種疫苗及參加者佩戴口罩下放寬訓練小組或課堂的分組人數上限至12人，以及在所有員工及使用者均已完成接種疫苗的情況下，容許顧客在運動時無須佩戴口罩。



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新冠疫苗｜8500人趕圓規8號風球生效前打針 比率微升至67.5%

【23:13】本港在5日內連打兩個8號風波，政府公布，今（12日）共有8,495人，在熱帶氣旋「圓規」殺到前接種疫苗，當中2,822打第一針，佔合資格人口67.5%。

世界衛生組織專家日前建議，完成接種中國科興或國藥疫苗的60歲或以上人士，應注射第三劑疫苗。 （資料圖片／羅國輝攝）

第三針新冠疫苗︱劉宇隆料約100萬人需打針 孔繁毅倡打復必泰

【20:49】特首林鄭月娥今早（12日）出席行政會議前表示，短期內會邀請4名政府專家、衞生署轄下的科學委員會開會，討論何時啟動為特定群組注射第三劑新冠疫苗。「疫苗可預防疾病科學委員會」主席劉宇隆表示，他認為除了已打科興疫苗的60歲以上長者外，醫護、警察、消防和邊檢人員也應打第三針，料或有近100萬人需要打第三針。



而「疫苗顧問專家委員會」成員孔繁毅則提倡政府為打第三針的人士接種復必泰疫苗，認為「溝針」非常安全，而復必泰疫苗比起科興疫苗更能對變種病毒提供保護力。

機場貨運站員工投訴有密切接觸者未隔離 Hactl：已交名單予政府

【18:55】一名在機場貨站工作的48歲男子，早前確診感染新型冠狀病毒，涉及L452R變異病毒株。有多名患者的同事向《香港01》投訴，患者工作期間曾進入辦公室並有交談，但辦公室內管理級別員工未有送往檢疫，至發現休息室微波爐手柄有病毒，才再交出約10人檢疫，質疑公司因怕無人工作而隱瞞情況。

香港空運貨站（Hactl）回覆指，已按照衞生防護中心要求，追踪可能與患者有密切接觸的員工，及曾接觸檢測到病毒的微波爐的員工，名單已交予衞生防護中心。衞生署則表示，追蹤工作仍在進行中。

▼Hactl員工初步確診▼



18歲港男抵英後確診 帝庭園7座、太古廣場Parkside Chambers強檢

【17:30】食物及衞生局公布強制檢測公告，因應一宗曾於香港逗留的非本地確診個案，即該18歲男病人，有兩個指明地方被納入強制檢測公告，一為患者離港前居所何文田帝庭園7座，二為他曾身處的太古廣場二座31樓3101室 Parkside Chambers，在指定日期時間在場人士需要檢測，為謹慎起見，已經完成疫苗接種人士亦須接受上述強制檢測。

【17:20】衞生署衞生防護中心公布，新增4宗確診個案，至今本港個案累計12,273宗。新增個案均為輸入個案，當中三宗涉及變異病毒株的感染，其餘一宗的變異病毒株檢測結果待定。個案涉及兩男兩女，年齡介乎32至58歲，均由A組指明地區（高風險）抵港，其中三人抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性，餘下一人在檢疫期間第九日檢測中確診。

中心又正調查一宗外地確診個案，涉及一名18歲男病人，居於何文田帝庭園7座。他9月29日在香港進行檢測，結果呈陰性，其後於10月1日乘搭航班BA032離開香港前往英國。病人於10月3日在英國抽取的樣本結果呈陽性，10月11日起出現病徵。他在3月20日及4月10日於香港接種兩劑復必泰。他在金鐘太古廣場二座31樓工作，最後上班日期為9月24日。

港府向COVAX損贈750萬劑阿斯利康疫苗 早前曾憂疑致血栓不供港

【16:55】英國牛津／阿斯利康研發的新冠疫苗早前被指，或會導致接種者出現血栓，食物及衞生局半年前公布，雖然本港已向阿斯利康採購疫苗，但由於已有足夠的科興和復必泰疫苗供應，故最終決定毋須按照計劃在今年供港。

食物及衞生局今（12日）宣布，與全球疫苗免疫聯盟和藥廠阿斯利康達成三方協議，向新冠疫苗全球獲取機制（COVAX）捐贈750萬劑阿斯利康疫苗，透過機制捐給92個低收入和中低收入經濟體，疫苗將在明年第2季前分批付運。

疫苗氣泡｜健身中心課堂放寬至12人 員工、顧客已打針可除口罩

【16:28】第四波疫情曾牽涉健身室群組，涉及逾150個確診個案。新冠肺炎疫情近半年放緩，政府放寬健身中心的疫苗氣泡安排，若健身中心能符合通風標準等額外防疫要求，而員工完成疫苗，訓練小組或課堂的分組人數可以最多12人；若員工連同顧客均完成接種疫苗，則運動時可以除低口罩。

教大明年恢復面授課 教職員、學生須完成疫苗接種或14日一檢測

【15:07】新冠肺炎本地疫情平穩，新冠疫苗接種率已達六成。香港教育大學早前宣布，將於2022年1月1日起，全面恢復面授課堂，並同時實施新的防疫要求，要求所有教職員、學生、承辦商員工、訪客、校園宿舍住客及宿生，必須完成接種兩劑新冠疫苗，或每14日進行一次檢測，方可進入校園。

▼8月28日學生趕在開學前取即日籌接種疫苗▼



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疫苗抽獎｜信和抽20人各送廿萬獎學金 最年輕12歲得獎︰期待旅行

【14:01】疫苗抽獎有學生受惠。信和集團旗下黃廷方慈善基金有限公司，第二輪抽出20名12歲至17歲青少年發放獎學金，並舉辦頒獎活動，每人可獲20萬港元獎學金，得獎者大部份正就讀中學，另有兩位大專院校學生。最年輕得獎者是12歲李同學，明言希望能早日去旅行，參觀各地博物館及畫廊。

信和集團旗下黃廷方慈善基金有限公司，第二輪抽出20名12歲至17歲青少年發放獎學金。（信和提供）

新冠肺炎︱休息室微波爐手柄檢測呈陽性 何栢良：清潔細節被忽略

【10:52】一名在機場貨站工作的48歲男子，早前確診感染新型冠狀病毒，涉及L452R變異病毒株。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早（12日）接受商台訪問表示，本港機場有員工染疫，並與傳入個案相關的情況非首次出現，質疑機管局無認真檢視及參考內地機場的防疫指南。



他舉例，職員休息室內的微波爐手柄樣本檢測呈陽性，目前會否出現傳播鏈，尚要觀察多一至兩星期，但過往本港曾出現涉休息室傳播的群組，反映負責防疫單位忽略環境與清潔細節。

疫苗抽獎｜機管局送5萬張日本、南韓、泰國機票 即查中獎名單

【10:10】政府連番出招「谷針」，為響應政府疫苗接種計劃，機管局贊助送出5萬張機票抽獎，鼓勵市民打針。而機票目的地包括歐洲、美國、加拿大、澳洲、日本及南韓等多個地方。抽獎結果於今日（12日）公布，下文將列出所有得獎者名單。

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▼10月12日強制檢測公告詳情▼



強制檢測學校｜12學校爆上呼吸道感染 聯合道嘉諾撒聖家學校上榜

【01:37】食物及衞生局周一（11日）深夜公布強制檢測公告，7間幼稚園及5間小學的指定級別因爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，由於有關疾病病徵與2019冠狀病毒病相似，為謹慎起見，相關學校或其指明級別被納入強制檢測公告。上榜學校九龍城嘉林邊道九龍靈糧堂幼兒園及聯合道嘉諾撒聖家學校三年級等。

另外，上周確診的機場搬運工人涉及的工作場所休息室內，一個微波爐手柄採集的樣本對病毒檢測結果呈陽性，曾觸碰該微波爐的員工，會被安排進行強制隔離檢疫；而曾到該休息室所在的機場駿運路9號超級一號貨站主樓M層RJ0M2室人士，不論是否已打新冠疫苗或近日做檢測，均需在本周三（13日）或之前接受檢測。

【昨日總覽】：新冠肺炎．10.11｜增7輸入個案 機場貨運工疑病毒留微波爐手柄

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新冠疫苗︱單日5500人打首劑 2人昨針後因副作用送院

新冠疫苗｜聶德權：下周多4醫院設接種站 外展隊今到長發邨打針

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世衛專家建議60歲或以上已注射科興及國藥疫苗人士打第三針

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▼10.7 大圍金獅花園封區檢測▼



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▼10月5日澳門疫情▼

