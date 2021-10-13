新冠疫苗｜13歲男童打第二針復必泰20日內胸痛　懷疑心肌炎

本港添一名13歲男童接種第二劑復必泰疫苗20日內出現胸痛，懷疑有心肌炎或心包炎病例，現時情況穩定。政府早前已決定，12至17歲青少年只打一針復必泰疫苗後14日，已視作完成接種。



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由今年10月4日至10日，衞生署共接獲59宗疫苗異常事件報告，包括一宗13歲男童接種第二劑復必泰疫苗20日內出現胸痛個案，懷疑心肌炎或心包炎，情況穩定。

衞生防護中心聯合科學委員會早於9月15日建議，12至17歲青年只打一針復必泰疫苗以防心肌炎；9月16日教育局亦發稿稱，有關學童接種一劑疫苗後14日可視完成接種，以滿足恢復全日制學習要求 ；9月30日政府再宣佈，青少年接種一針後14日已完成接種，可以進入「疫苗氣泡」的場所。《香港01》向衞生防護中心查詢，該名13歲青年接種第二針的日期及原因，中心稱會建議12至17歲的市民接種時只注射一針復必泰疫苗。

疫苗專題網站顯示，如12至17歲青少年有特別需要繼續接種第二劑疫苗，需要聯同家長或監護人一同按預約時間到達社區疫苗接種中心，在場醫護人員會向他們講解建議和相關風險，以便作出合適決定。

10月4日至10日，醫院管理局沒有個案因打針而離世。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會已總結26宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為19宗個案與疫苗接種沒有關聯，一宗仍待獲取更多資料作評估。委員會認為至今並未發現有不尋常現象。

政府強調，復必泰和科興疫苗對預防新冠肺炎重症和死亡情況高度有效，能為接種人士提供有效保護，免於感染後併發重症甚至死亡，呼籲仍未接種疫苗的市民，特別是感染新冠病毒後死亡風險極高的長者、長期病患者及其他免疫力較弱人士，為自己健康着想應在本港第五波疫情來臨前盡快接種疫苗。

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