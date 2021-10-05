青少年減打一劑復必泰疫苗　兒科醫生指近來心肌炎新症比率下降

衞生署衞生防護中心轄下的兩個科學委員會在9月15日建議，本港12至17歲人士只需接種一劑復必泰疫苗，以減少心肌炎或心包炎發生的機會，建議獲政府接納。事隔約半個月，有港大兒科醫生指，近來收到相關的新症比率的確有下降，但由於僅推行半個月，仍需觀察更長時間。

另外，有港大教授指出，數據顯示科興疫苗會增加患面癱的風險，而復必泰疫苗雖然亦會提升風險，但數據上不及科興疫苗明顯，他估計是由於滅活疫苗中有很多不同的蛋白，若有人對蛋白有免疫反應，便較易出現面癱。



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港大學者：需觀察多兩周才可下定論

香港大學李嘉誠醫學院兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強在今晚（5日）兒科醫學會網上講座表示，在政府公布青少年可以轉打一針復必泰疫苗後，近來收到心肌炎或心包炎的兒童新症個案比率的確有下跌，但仍需更多數據。

香港大學藥理及藥劑學系教授黃志基就稱，初步了解到相關個案數字有所減少，但需觀察多兩周才可下定論。被問到外國應否跟隨香港轉打一針，他指在外國確診個案仍多，一旦感染到新冠病毒亦有可能出現心肌炎，因此應打針做好保護。

黃志基指，一旦感染到新冠病毒亦有可能出現心肌炎，因此應打針做好保護。（資料圖片／龔嘉盛攝）

港青少人針後心肌炎高於美國4倍

黃志基又稱，港大一項研究收集了由6月14日至9月4日的疫苗接種數據，期間有33名12至17歲的人士在打針後出現心肌炎或心包炎，即每十萬人中有18.52人有心肌炎。若與2020年的數據比較，打第一針後有心肌炎的男性是每十萬人中有5.57宗，2020年則只有0.21宗；打第二針後有心肌炎的男性是每十萬人中有37.32宗，2020年則只有0.21宗。他稱，打針後心肌炎發生率明顯高於背景發生率，亦高於美國監測到的數字約5倍，即高出約4倍。

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科興疫苗增加患面癱風險

另一方面，港大另一項研究發現，科興疫苗會增加患面癱的風險，而復必泰疫苗雖然亦會提升風險，但數據上不及科興疫苗明顯。黃志基估計，由於科興疫苗是滅活疫苗，疫苗中有很多不同的蛋白，不同人對不同蛋白的反應都不一樣，有可能蛋白愈多，免疫反應愈多。

他稱，在復必泰疫苗與面癱關係的研究中見到，打第二針後出現面癱的風險較打第一針為高。他又指，若有人打第一針後已面癱，暫不應接種第二針。