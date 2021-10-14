移民潮｜否認勞動人口跌與移民有關　羅致光：舊年返港多過離港

人口老化，面對香港資助安老院舍宿位嚴重不足問題，勞工及福利局局長羅致光公布一個「小喜訊」，他今日（14日）在電台節目表示最新資助護理安老院宿位輪候時間減至19個月，首次跌破20個月大關創新低。

同樣是人口問題，被問到移民潮湧現會否影響本港勞動力時，羅致光就搬出一大堆數字：「過往12個月，香港有人離開，出出入入差12萬左右，但以去年年頭計，仲多咗人喎。」

不過，羅坦言不清楚「多了」的人是否回港退休，故未有正面回應移民潮對勞動力影響，但又同意勞動人口正在下降：「去年返嚟嘅香港居民，多過離開香港嘅人，我哋香港無端端多咗成20多萬人，唔知返嚟做乜嘢喎，香港居民喎。」



被問到移民潮湧現會否影響勞動力時，羅致光搬出大量數據回應。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

政府統計處今年8月公布2021年香港人口臨時數字為739.47萬，按年下跌1.2%，過去一年更有8.92萬名香港居民移出。不過，羅致光今早在香港電台節目《千禧年代》被問到移民潮湧現會否影響勞動力時，卻用去年數據回答：「（去年）返來的香港居民多過離開香港的。」

認勞動人口正下降 惟羅致光稱整體人口增加

接著，羅致光又稱去年上半年香港淨增加20多萬人口，而過往12個月就算有12萬人離開，整體上人口都是增加，但不清楚他們是工作階段還是退休人士：「我哋香港無端端多咗成20多萬人，唔知返嚟做乜嘢喎，香港居民喎、出出入入，差11至12萬左右，但如以去年年頭計，仲多咗人喎。」不過，他最後又指如以勞動力來看，目前香港最大年齡組別是60至64歲，勞動人力正在下降。

我哋香港無端端多咗成20多萬人，唔知返嚟做乜嘢喎，出出入入，差11、12萬左右，但如以去年年頭計，仲多咗人。 勞工及福利局局長羅致光

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資助護理安老院宿位輪候時間減至19個月 創新低

另外，羅致光今年3月在網誌曾稱，資助護理安老宿位輪候時間由平均24個月減至去年底21個月，而今日他透露在今年八月底，有關輪候時間跌至19個月。

雖然都幾長，但喺我跟呢個政策、跟進輪候呢個問題10幾20年嚟，我哋第一次少過20個月，好多時間都超過30個月添，相當之長。 勞工及福利局局長羅致光

他解釋，當局以三招解決資助安老院宿位不足問題，首先是短中期購買私人院舍宿位，並已落實五年內買5000個位，院舍業界也反應迅速：「將唔合標準院舍結業，起新嘅符合標準院舍，（買位）等如起50間安老院。」其次是長期興建44間院舍，落成時間大約為1至7年；最後是增加社區照顧服務，減低長者入安老院需求。

提升家居照顧倡居家安老：長者想喺熟識地方安享晚年

羅致光稱，65歲或以上長者以往有約6.9%人入住安老院，現時雖跌至4.1%，但在已發展地區仍屬高水平，跌至近3%才算合理。因此，政府會增加資助服務，包括家居照顧等協助：「有社區支援寧願留喺屋企，大部分長者都喺熟識地方安享晚年，少部分有需要或者想入安老院舍就入院舍。」

有社區支援佢哋寧願留喺屋企，大部分長者都想喺熟識地方安享晚年。 勞工及福利局局長羅致光