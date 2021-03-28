羅致光指輪候資助安老院宿位時間回落　未到「高齡海嘯」仍具挑戰

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-03-28 11:29

勞工及福利局局長羅致光今日（28日）在網誌表示，輪候入住資助安老院宿位人數, 由2019年底高峰時約4.1萬人，減少至去年底近3.8萬人, 平均輪候時間由24個月減少至21個月。 此外，去年在輪候期間逝世的長者約7,000人，死亡率17.9%，與前年相若。他指面對每年有大量的新增需求個案，「追落後仍未成功，仍需努力」。

羅致光強調，追落後不能一蹴即就，可透過向巿場購買服務，但要考慮到巿場的「消化」能力及服務質素，亦只可以按部就班。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

羅致光在文中指， 在2019/20財政年度起，用5年增加5,000個資助宿位的安老院改善買位計劃，雖進行不足2年，但連同過往兩年增加約300個資助合約院舍宿位，認為已略見成效。在每年有新增輪候個案約1.5萬人情況下，輪候人數由2019年底的高峰41,011人，減少8.5%至去年底的37,525人。雖然資助護理安老宿位輪候時間亦由2018/19年度的平均24個月，減少至去年底的21個月，但輪候平均時間卻由25個月增加至26個月。

至於「綜合家居照顧服務(體弱個案)」及「改善家居及社區照顧服務」的輪候人數，由2019年8月底8,678人的高峰，大幅回落52%至2020年12月底的4,191人；而輪候時間亦由高峰的平均21個月下降至12個月。他承認，社區照顧服務的輪候時間仍需一年是十分不理想，亦是「追落後仍未成功，仍需努力」。

追落後不能一蹴即就

他強調追落後不能一蹴即就，可透過向巿場購買服務，但要考慮到巿場的「消化」能力及服務質素，亦只可以按部就班；就算是處所限制較少的服務，亦要考慮人手不足，亦不能一下子增加太快，而要在勞動巿場「逐步吸納」。

羅又指，「高齡海嘯」還未到達，但每年大幅新增的服務需求亦已如「逆水行舟」，不進則退。雖然2021/22年度的《財政預算案》中，資助安老服務的支出（受資助機構/私人機構的撥款）相對2020/21年度的原來預算增加了6.1%，至於能否在逆流中前進仍有一定的挑戰。

羅致光表示，立法會議員就《財政預算案》向勞福局提出的問題，由2019年要處理1350條問題，減少至今年的383題。（資料圖片 / 張浩維攝）

議員《財案》提問連續第3年減少

此外，羅致光表示，立法會議員就《財政預算案》向勞福局提出的問題，由2019年要處理1,350條問題，減少至今年的383條。他說，已大致完成審批所有答案，指今年沒有往年的有趣花絮，例如議員問一些財委會還未批准的項目推行進度、忘記更改往年問題內容的有關年份，甚至是陳年的先導計劃進度等。