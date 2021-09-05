高齡海嘯未至先憂逆水行舟　羅致光：縮短輪候院舍時間需等多5年

香港人口趨高齡化，安老服務需求緊張。勞工及福利局局長羅致光今日（5日）發表網誌稱，雖然安老服務在社會福利署開支中佔首位，今個財政年度預算開支較17-18年度實際開支增加了89%，在眾多項服務中增幅最大，但他強調香港「高齡海嘯」還未到，面對每年大增的需求，服務增加如「逆水行舟」，不進則退。他表示，現屆政府在安老服務規劃上的工作，成效最快要下屆政府後期才展現，而政府已從多方面入手，增加聘用護理業人手。



羅致光稱，繼2017年年中完成了《安老服務計劃方案》，有關安老服務設施的需求已於2018年12月重新寫入《香港規劃標準與準則》之內，以助預留合適的土地提供這些安老服務及設施，但由規劃、撥款、設計、興建至開展服務需時，這項工作的成效，預期還要五年時間，即下屆政府的後期，才會見效。

安老服務開支較4年前增加89% 升幅最大

至於去年《施政報告》中，政府建議房委會及房協聯同發展局研究為未來房屋項目中，在不影響房屋供應前提下，增加地積比率以供應約5%額外的總樓面面積作社福設施用途，但羅致光指，這項措施的成效，同樣還要最少五年時間才會展現。

他強調，雖然安老服務在社會福利署開支中佔首位，今個財政年度預算開支較17-18年度實際開支增加了89%，在眾多項服務中增幅最大，但香港「高齡海嘯」還未到，面對每年大增的需求，服務增加如「逆水行舟」，不進則退。

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居院舍長者比例4.1% 雖下降但仍十分高

香港居住環境細小，羅致光形容不利居家安老，加上不少長者居於舊建築物中，在設計上未能達至易達標準，而現時香港約有145萬名65歲或以上居民，居於各類安老院舍的長者約有5.9萬人，佔65歲以上人口的約4.1%，雖然已較數年前高峰期的6.8%-6.9%顯著減少，但仍是十分之高。

自2018年開始，政府於一些合適地段賣地條款中，加入興建安老院舍。不過，羅致光稱，第一間相關安老院舍會於下屆政府可以落成，因此短期方法便是增加買位，而政府在2019年開始的五年，每年增購1,000個甲一級宿位，增加資助安老宿位的供應。

資助宿位輪候時間縮減5個月 日間護理服務只微跌1個月

羅致光指，在需求及總資助宿位數目同時增加下，輪候時間由現屆政府之前的24至25個月，縮減至19至20個月，並沒有愈追愈落後，而現屆政府增加了20%日間護理服務後，輪候時間在過往四年間有升有跌，至今只是微跌了一個月，追落後方面只是追了一點。反而家居照顧服務加幅很明顯，輪候時間亦大幅度由11個月，減至5個月。

安老服務人手短缺依舊嚴峻

雖然羅致光指過往安老服務「缺者愈缺、長者愈長」現象，現有扭轉跡象，但安老服務人手短缺亦已困擾多年，政府已從多方面入手，增加聘用人手，雖然在服務量增加的同時，情況沒有惡化，但嚴峻情況依舊。