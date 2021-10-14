30歲印傭檢疫後初步確診　據悉病毒量低　專家：需監察未來升或跌

政府昨晚公布，一名由印尼來港的30歲外傭初步確診，她在9月17日已抵港，並於香港荃灣絲麗酒店檢疫，期間多次檢測亦呈陰性，10月7日完成檢疫。惟她在10月8日出現病徵，10月12日再次檢測，結果初步陽性。

據了解，她的樣本病毒CT值高，代表病毒量低，醫院管理局會繼續為她採集樣本化驗，了解她是新近感染或者復陽個案。

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，這宗個案有3個可能性，除了屬復陽個案外，也可能是在檢疫期間才受到感染，又或者她有超長潛伏期。他稱仍有待監察病人在未來幾天的病毒量是升或跌，才能確定她是否新近感染。



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衞生署昨晚回覆查詢時表示，一名由印尼來港的30歲女子初步確診，她是外傭，9月17日抵港，後於機場檢測是陰性，於香港荃灣絲麗酒店進行強制檢疫的六次檢測，結果亦呈陰性。她在10月7日完成檢疫，返回僱主於大埔天賦海灣3期海鑽10座的居所，但翌日出現病徵，10月12日再檢測，結果卻呈初步陽性。她於7月9日及8月11日於印尼接種兩劑科興疫苗。

據了解，這名外傭樣本病毒CT值高，代表病毒量低，醫院管理局會為她採集新樣本及血清抗體樣本，以了解她是新感染患者還是早前在海外感染而無被發現的復陽個案。

呼吸系統專科醫生梁子超認為，這宗個案有3個可能性，除了屬復陽個案外，也可能是在檢疫期間才受到感染，又或者她有超長潛伏期。 （資料圖片）

梁子超認為，這宗個案有3個可能性，除了屬復陽個案外，也可能是在檢疫期間才受到感染，或者她有超長潛伏期，「因為生物差異，100人入面可能有少於1人嘅潛伏期係長過21日」，以往亦有類似的情況發生。他稱，目前需要了解患者的病徵是否典型，例如是失去味覺、嗅覺等病徵，而病徵又有無其他可能的解釋，以及患者在未來幾天的病毒量是升或跌，若病毒量繼續上升，較大可能是新近感染，若病毒量下跌，則較可能是復陽。

他續指，這宗個案在出現病徵後數天才檢測，對其工作的家庭和社區都有一定風險，提醒外傭在檢疫後回家首兩周仍需小心，一旦有病徵便應及早檢測。至於她檢疫的酒店有無可能出現交叉感染，亦值得去調查，例如應研究這名病人的病毒基因排序會否與酒店其他確診個案相同。

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