強制檢測｜印傭完成檢疫始發病初確診　天賦海灣3期海鑽10座強檢

全球疫情持續，衞生防護中心公布，一名30歲印傭在9月17來港，她在離開檢疫酒店前所有病毒檢測均呈陰性，惟10月7日到僱主天賦海灣3期—海鑽10座住所後，於翌日出現病徵，本月12日再進行檢測，結果呈初步陽性。換言之，該名外傭已在社區逗留6日。

衞生防護中心將外傭的行蹤公開，三個指明地點納入強制檢測公告，分別是大埔天賦海灣3期-海鑽10座、大埔太和邨劉開玲醫務所及大埔逸瓏坊Market Place by Jasons。



另外，衞生防護中心指，大埔匡智會匡智松嶺學前兒童中心（住宿部）、屯門良景邨保良局方王錦全小學一年級，及上水馬會道 15 號及 19 號鳳溪第一小學一年級，所有曾身處上述處所人士，須於本周六（16日）之前接受檢測。



天賦海灣3期-海鑽10座被納入強檢名單。（資料圖片）

衞生防護中心表示，一名30歲初步確診女病人，為一名外籍家庭傭工。她乘搭航班CX798於9月17日從印尼抵港，抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心抽取樣本進行的新冠病毒檢測結果呈陰性。

經6次檢測仍呈陰性

她於指定檢疫設施荃灣絲麗酒店進行強制檢疫的6次檢測，結果亦呈陰性。她於10月7日完成強制檢疫後返回僱主於大埔天賦海灣3期海鑽10座的居所。她於10月8日出現病徵，在12日再進行檢測，結果呈初步陽性。換言之，該名外傭已在本港社區逗留至少6日。

衞生防護中心個案的流行病學調查仍在進行中。她7月9日及8月11日於印尼接種兩劑2019冠狀病毒病疫苗（克爾來福），經追蹤後有三個指明地方被納入強制檢測公告：

一，任何在9月17日至10月13日期間，曾身處新界大埔科進路9號天賦海灣3期-海鑽10座超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於本周六（16日）或之前接受檢測。受檢人士若在2021年10月11日至13日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

二，任何在10月8日下午3時30分至下午6時30分期間，曾身處新界大埔太和邨安和樓3樓307號鋪劉開玲醫務所的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於本周六（16日）或之前接受檢測。受檢人士若在10 月11日至13日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

三，任何在10月11日上午 9 時至中午12時期間，曾身處新界大埔科進路21號逸瓏坊地下低層16號鋪 Market Place by Jasons 的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於 本周六（16日）或之前接受檢測。受檢人士若在10月11日至13日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

另外，任何在9月30日至10月13日期間，曾身處新界大埔南坑頌雅路松嶺村匡智會匡智松嶺學前兒童中心（住宿部）超過兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客），須於本周齊（16日）或之前接受檢測。如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於10月18日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。受檢人士若在10月11日至13日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

衞生防衞中心又指，由於3間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，在9月30日至10月13日期間於以下指明學校就讀以下指明級別的學生及曾面授該等指明級別學生的指明學校老師（包括但不限於全職、兼職和替假老師），須於本周六（16日）或之前接受檢測。受檢人士若在10月11日至13日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定：

一，香港新界屯門良景邨保良局方王錦全小學一年級

二，香港新界上水馬會道 15 號及 19 號鳳溪第一小學一年級

由於原定於昨日（12日）或今日運作的室外流動採樣站因天氣情況未能開放，以及與變異病毒株確診本地個案於同一大廈居住或於相關個案居住大廈內工作的人士須進行強制檢測等原因，政府明日（14日）會在以下地點重開流動採樣站：

一，淺水灣華景園1座對出平台

二，大圍金獅花園一期金輝閣對出空地

三，東涌市地段第三號 OBA 休憩空間（近文東路公園）

四，香港國際機場一號客運大樓第六層過渡區（北）（直至10月15日）