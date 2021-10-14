新冠疫苗｜接種中心打風後首回復正常　逾1.1萬人　比率維持67.5%

本港過去一周遭熱帶氣旋「獅子山」和颱風「圓規」接連吹襲，疫苗接種中心被迫暫停服務。疫苗接種服務今（14日）全面恢復，共有11,361人打針，當中3,337人打第一針。累計近455萬人已接種，佔12歲及以上居民67.5%，比率與周二（12日）一樣，距離抽第二間凱匯豪宅的500萬大關仍有很大距離。



3337人打首劑

政府晚上表示，今日共有約11,361人打針，較7日移動平均值9,921略高；打首劑疫苗有3,337人，當中791人接種科興，2,546人注射復必泰。至今已有4,547,035人已打第一針，接種率為67.5%，與前日的比率一樣，與抽第二層匯住宅單位的500萬人打針門檻，仍有很大距離。

餘下打第二針的8,024人中，5,889人打復必泰，2,135人打科興。至今共有4,308,417人已打齊兩針，佔合資格人口64%；已接種劑次則達8,855,452 劑。

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兩成人未有應約打疫苗

社區疫苗接種中心的整體接種率大幅下跌，當中科興疫苗只有80%，而復必泰則為74%，顯示有預約人士「放飛機」，料當中除了臨時不打外，也有人改為之前取即日籌接種。

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