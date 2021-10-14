保就業｜派出超額101億　2.6萬僱主違規　尚拖欠2億罰款

疫情爆發逾年，重創各行各業，政府去年推出兩期保就業計劃，補貼僱主支薪，原定預算810億。不過，保就業計劃秘書處今日（14日）回覆查詢時指，提到已完成審批工作，並發放共911億元補貼，即較預算超支101億，惟未有解釋箇中原因。



另外，2.6萬僱主違反申領承諾，需繳回補貼金額、罰款合共約11億元，但尚有2成違規僱主未繳交，拖欠2億元。



政府去年推出兩期保就業計劃，補貼僱主支薪，僱主需承諾期間不會「裁員」。。（資料圖片）

惠及195萬僱員及12.3萬自僱人士

政策創新與統籌辦事處轄下「保就業」計劃秘書處稱，就僱主的申請而言，每期計劃分別惠及約15.2萬名僱主及195萬名僱員，涉及工資補貼達902億元，政府另向近12.3萬名合資格自僱人士，發放一筆過7,500元資助，資助金額超過9億元。

秘書處又指，至今共收到約1,150宗舉報，個案主要涉及無理減少員工人數及／或辭退員工、不適時發放工資或減薪、疑似公司倒閉或轉換經營者等。秘書處及其代理人跟進所有舉報及投訴，並已將280多宗涉及《僱傭條例》規定或僱傭條件有關勞資糾紛的投訴轉介勞工處跟進，及分別向海關、入境事務處和稅務局各轉介了2宗、1宗和1宗舉報或投訴。此外，秘書處亦向強積金管理局轉介了26宗涉及僱主強積金供款相關的投訴。

僱主違規總共被罰11億 已收9億

另一方面，參加計劃僱主須將補貼全數用於僱員工資，以及在補貼期間不會「裁員」。秘書處最終合共約2.6萬名未有完全遵守計劃承諾的僱主，發出繳款通知書，涉及需要收回的補貼金額、罰款合共約11億元。截至9月30日，超過8成僱主已繳清相關款項，涉及超過9億元，即尚有2成違規僱主未繳罰款，拖欠2億元。秘書處強調，若申請人未有按限期繳付罰款，政府將按既定機制跟進，包括循法律途徑追討欠款。

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