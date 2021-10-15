外傭中介：搶房搶到精神崩潰　羅致光：會適時增加外傭檢疫名額

勞工及福利局長羅致光今日（15日）出席一個有關外傭服務的圓桌會議，指8月30日至今約1900名外傭來港，當中43人確診感染新冠病毒，確診率約為2.3%，較最高時的8%低，反映外傭確診風險正在下降，政府會適時增加外傭檢疫設施和每日名額。



會上勞工及福利局局長羅致光指，抵港外傭確診數字有下降趨勢，本港有條件考慮放寬每日來港外傭名額及竹篙灣檢疫設施的數目。

指定檢疫設施、竹篙灣檢疫中心，每日的名額是否可調整，羅致光指，「放寬是每一天容許的數字更多，理論上我們可容許60至70人來港，但每天都只是45人來。(即放寬才可以令60、70人的名額？)沒有錯。」

羅致光又指，合約及行業工時的議題因得不到商界及工會支持，已經放下，但期望今屆任期內制定部分行業的工時指引。他指，雖然不是強制措施及沒有懲罰，但相信有助收縮不同行業工時差異。

搶房令到精神崩潰、真的搶不到。 人力資源中介協會主席廖翠蘭

人力資源中介協會主席廖翠蘭。（李澤彤攝）

我哋勞工處不是酒店集團......好感謝同事好快時間搞到個1000間房的『竹篙灣酒店』。 勞工及福利局長羅致光

羅致光：若按簽證次序分房 每日來港外傭將更少

人力資源中介協會主席廖翠蘭在圓桌會議指，現時外傭檢疫房間數目不足，中介和僱主仍然要「搶房」，感到「精神崩潰、真的搶不到」，她指短期內未能疏導數千名等候來港的外傭，促請政府按簽證發出日期分配竹篙灣檢疫房間，減輕僱主的負擔。

香港僱傭代理協會主席、海外僱傭中心行政總裁張結民則建議訂房間的時間可以放長到3個月，讓僱主和中介不用每個星期都希望破滅，「讓中介容易啲，職員都不要有壓力。」

羅致光回應指，外間提議按簽證簽發次序甚至抽籤分房，「任何一個方法局方都有研究」，但相關流程複雜，造成的延誤可能更長，最後每日來港外傭將會減少，令各方怨言更多。

如果聽日俾8000人（外傭）入來，我可以講後日就全部來唔到，因為都熔斷咗。 勞工及福利局長羅致光

羅致光強調，「我哋勞工處不是酒店集團」，無可能一天處理幾千個申請，「但好感謝同事好快時間搞到個1000間房的『竹篙灣酒店』。」他說，外傭檢疫設施預約系統，要顧及實際運作情況和所需人力。他說，「明白中介公司都有困難，但外傭輸入速度和通關係相連的，如果不能嚴守外防輸入，係會影響香港、中國的問題。如果聽日俾8000人（外傭）入來，我可以講後日就全部來唔到，因為都熔斷咗。」

而至於是否按家庭迫切需求讓外傭優先來港，他說並非不能考慮，但勞工處如果逐個個案檢視，「要請多2000、3000人手，啲錢從邊度來？係咪要恢復外傭稅？」