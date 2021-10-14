強制強積金轉年金天方夜譚　羅致光教長者如何攞盡年金加長生津

勞工及福利局局長羅致光早前提議，研究將強積金強制轉做年金。他今日（14日）稱是「天方夜譚」，「喺香港呢最重要一樣嘢就係選擇......佢唔會得一個選擇就係強制㗎」，只是政府需要研究不可行的地方。他又表示，年金回報率達5%，在私人市場都絕無僅有，自己都會買年金作投資組合，又教路長者將部份資產放入年金，「年金加埋普通長者生活津貼，生活水平就好返好多。」



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羅致光今早在香港電台節目《千禧年代》稱，將打工仔強積金強制轉做年金不可能，做法是「天方夜譚」。

「喺香港呢最重要一樣嘢就係選擇，設計乜嘢出嚟都好啦，無選擇就唔得嘅......特首都已經澄清咗啦，佢唔會得一個選擇就係強制㗎」 勞工及福利局局長羅致光

不過他認為政策上都要探討，「乜嘢選擇都要諗，而嗰個選擇就算我今天覺得不可能發生，我都要話比人聽，做少少研究探討話比人聽點解唔可能發生，呢個就係我哋制訂政策或者開始探討問題嘅開放態度。」

對年金目標受眾，他劃分兩類人，一種是會買股票的投資者，「我幾肯定一定會買公共年金作為投資組合人部份，確定每月收入去到我百年歸老成為我重要部份」，而年金每年回報率達5%是確保收入，「出面搵唔到，對我嚟講係好投資工具。」

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另一種是強積金款項好少的長者，他分享現時有3,000名長者同時買年金及領取長者生活津貼，現時單身人士要申領普通長者生活津貼的資產限額為36.5萬元，若長者有50萬資產，「簡單方法係將15萬放入公共年金，可能拎返800元一個月，再加返長生津入去，年金加埋普通長者生活津貼，生活水平就好返好多。」

至於取消強積金對沖方面，羅致光認為勞工界歡迎政府方案，而資方支持度視乎對方案的了解程度。他表示只有誤解政府方案的人，才會認為方案提供炒人誘因，假設法例2025年1月1日生效，生效日之前僱員的累算權益都可以繼續對沖，生效日之後的權益就無法對沖，「如果僱員權益之前已經有20萬元，你炒佢同唔炒佢都可以對沖，遣散費同長期服務金上限係39萬，即係生效日之後僱主炒佢最多要比19萬......你炒咗佢請第二個人變新合約，（無法對沖下）上限變到39萬」。

「唔會有任何著數......佢計錯數就另計」 勞工及福利局局長羅致光