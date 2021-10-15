寶安機場同建三跑增吞吐量　造價僅港十分一　填海範圍細近六成

香港國際機場第三跑道鋪設工程於上月竣工，預計明年可以率先啟用新跑道。此項造價達1,415億元的工程於2016年起動工，預計2024年年底全面投入運作。惟僅一河之隔的深圳，寶安機場亦於去年動工建造三跑道，料以十分一的價錢，於2025年啟用。



（香港01製圖）

港、深三跑造價：1415億對149億

深圳寶安機場去年動工建造第三條跑道，填海面積約285萬平方米，而跑道將長3,600米，工程亦包括建造相關滑行道、與第二跑道的穿越道等，總造價1,415億元。深圳方估算造價為123.3億元人民幣，即約149億港元，為香港的三跑工程造價僅一成。

深圳雖較香港遲約4年動工，但預計2025年可以使用，整體工程需時約5年，相較香港2016年已動工，料2024年才完工，8年的建造期深圳明顯進度較快。

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然而，香港國際機場三跑工程規模較大，僅填海面積已較深圳大四成，約650公頃，除3,800米的跑步外，更會建造二號客運大樓、新的旅客捷運系統及高速行李處理系統、改建現有北跑道，以及建造機場配套基礎建設、公共設施及設備。

機管局亦預料三跑投入使用後，機場每年可以達到處理旅客1.2億人次，及處理1,000萬公噸貨物的目標。有關目標比深圳方提出的處埋每年旅客8千萬人次，及貨運郵件吞吐量為260萬噸，無論在旅客抑或貨運上，都表演更佳。

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然而，香港與深圳的第三跑道建成後，空域問題亦是社會關注所在。香港民航處過去多次與中國民用航空局及澳門民航局，早於2004年已組成了三方工作組，制訂措施改善珠三角地區的空域結構和空管安排。

去年施政報告亦提到，機管局會入股珠海機場，指期望在互補之下，加強大灣區整體航空優勢。運房局長陳帆當時表示，做法可結合珠海機場中國國內 80 個航點、香港國際機場超過 170 個國際航點，擴大兩個機場的覆蓋航點範圍。