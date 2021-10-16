病童小鐵漢出院回家了　母：完滿打完「大佬」　終可好好攬住訓

患有先天性心臟病的4歲「小鐵漢Kansas」，上月底完成第三階段的單心室循環手術後，一度受細菌感染，引致肺炎，與病魔對戰約半個月後，今（16日）終於出院。

小鐵漢母親今日於Facebook專頁宣布「小鐵漢」出院喜訊，她說，小鐵漢出院前雀躍地表示：「出院喇，可以去迪士尼喇！」他告別醫院時，更高舉代表勝利的「V字手勢」，表示已將病魔擊倒。小鐵漢母親形容，兒子已「完滿打完『大佬』」，今晚終於可與兒子相擁入睡，又寄語兒子要用「微笑改變世界」。



「小鐵漢」母親今日傍晚在Facebook專頁表示，與病魔搏鬥多日的兒子，終可出院回家休養，形容兒子「戰勝回歸」、「完滿打完『大佬』」，又指「今晚可以攬住小鐵漢好好睡覺」。她除感激醫護照顧外，亦感謝過去20日一直為Kansas打氣的人。她又寄語小鐵漢「別讓世界改變你的微笑，用你的微笑改變世界」。

帖文又附上小鐵漢出院前影片，他對鏡頭興奮地表示，「Yeah！爸爸，出院喇，可以去迪士尼喇！」母親笑言，小鐵漢「開心到講錯嘢」，將自己出院，說成爸爸離院，不過亦有網友留言留撐小鐵漢，指爸爸不用再每天晚上在醫院陪着小鐵漢，也是與兒子一起告別醫院，值得開心。

主診醫生羅冠中移民前提早做手術

年僅4歲的「小鐵漢」Kansas，曾五度植入心臟起搏器，均由兒童醫院心胸外科顧問醫生羅冠中操刀。小鐵漢原訂年底才要做第三階段單心室循環手術，惟因羅冠中要移民離開醫管局，而要提早在9月底，接受第6次心臟手術，再次更換心臟起搏器，惟不慎受細菌感染引致肺炎，一度要留醫深切治療部，日前轉到普通病房，至今日出院。