「小鐵漢」術後細菌感染致肺炎　需洗肺、插喉　網民齊集氣叫加油

患有先天性心臟病的4歲「小鐵漢Kansas」周一（9月27日）完成第三階段的單心室循環手術，術後心功能穩定。不過，小鐵漢父母今天表示，手術後細菌感染引致肺炎，需安排他洗肺，但小鐵漢在洗肺後仍有部份肺未擴張，明早需照X光，若仍然未擴張，就需再次洗肺。

小鐵漢母親指，在深切治療部見到小鐵漢插喉，呼吸很辛苦，「立即哭成淚人」。而一眾網民留言為小鐵漢打氣，祝願他平安出院，「小鐵漢好勇敢，佢tough 嘅不用擔心。小小洗肺，難不到佢」。



小鐵漢媽媽本周三（9月29日）在社交平台facebook表示，術後小鐵漢的心功能穩定，已適應新的單心室循環系統，毋須插喉，但小鐵漢腎功能指數高達300多，遠超60的正常水平。

小鐵漢媽媽今天則稱，小鐵漢的腎功能指數雖已回落至100多，但小鐵漢卻開始有痰，物理治療師拍痰、用抽痰機抽痰亦不果，結果醫生安排他洗肺。洗肺後，小鐵漢上半邊肺部已擴張，「但下半邊就仲未開」，明天一早會再安排照X光，若仍然未擴張，或需再次洗肺。小鐵漢媽媽續指，在兒童深切治療部見到小鐵漢需再插喉，呼吸很辛苦，「已經立即哭成淚人」。

患有先天性心臟病的4歲「小鐵漢Kansas」本周一完成第三階段的單心室循環手術。 （小鐵漢媽媽facebook圖片）

小鐵漢爸爸向《香港01》表示，醫生指早前做手術時，「插呼吸喉入肺，可能有少少傷口，加埋呢兩三日有啲痰出嚟，啲痰掂到個傷口，有啲細菌感染」，因此引發肺炎。小鐵漢媽媽則指，小鐵漢早前「扭計」不願喝水，有護士在無計可施下，准他喝蘋果汁，未知是否因而引發痰增多。

不少網民留言為小鐵漢一家打氣，有人指「小鐵漢好勇敢，佢tough 嘅不用擔心。小小洗肺，難不到佢，你和太太都要保重身體，來照顧康復了的小鐵漢，又要帶佢四處迎（遊）玩，享受家庭樂」，又有網民表示，「吾（唔）好氣餒，相信小鐵漢依家努力更（緊），大家會習（集）氣天公保佑」。