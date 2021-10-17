轉數快額外暫停5小時後下午1時恢復　金管局：較過往維護工程複雜

金融管理局宣布，由於負責營運轉數快系統的香港銀行同業結算有限公司，於在按計劃進行系統維護時遇到未能預見情況，以致系統現時未能提供服務，目前所有轉數快服務均暫停。預計系統將於今日下午1時或之前恢復提供服務。當轉數快恢復服務時會通知公眾。

金管局到下午1時許表示，轉數快已於下午1時恢復服務，銀行及儲值支付工具營運商會逐漸恢復相關服務，金管局解釋，今次系統維護由於涉及系統遷移安排及提升，較過往系統維護工程複雜，在過程中出現未能遇見情況，已按計劃啟動後備方案並恢復提供服務，對造成不便深表歉意。



實時資金轉帳及登記轉數快帳戶代號均暫停

金管局指，香港銀行同業結算有限公司在按計劃進行系統維護，包括主要涉及系統遷移安排及提升時遇到未能預見情況，以致系統現時未能提供服務，目前所有轉數快服務包括實時資金轉帳及登記轉數快帳戶代號均暫停。

原定今早7時45分完成系統維護

有關系統維護時段原定為今日（17日）凌晨2時45分至早上7時45分，但由於系統遷移及提升未能按時順利完成而需要啓動後備方案，以致服務暫停的時段需要延長。預計系統將於今日下午1時或之前恢復提供服務。當轉數快恢復服務時會通知公眾。

金管局指，市民可以聯絡其銀行或儲值支付工具營運商，查詢受轉數快系統維護影響的相關服務詳情。

金管局：對造成不便深表歉意

下午1時轉數快服務恢復後，金管局解釋，今次系統維護由於涉及系統遷移安排及提升，較過往系統維護工程複雜，在過程中出現未能遇見情況，已按計劃啟動後備方案並恢復提供服務，對造成不便深表歉意。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑估計，今次事故或與系統維護及升級後未能再次起動伺服器，再加上後備系統未能啟動有關，情況較為罕見。