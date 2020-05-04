【FinTech】一文睇清咩係轉數快、電子錢包、eDDA

現在是科技時代，手上一部智能電話已經可以連結世界，衣食住行統統都可以在彈指間完成。當科技連接到金融世界，金融科技（FinTech）在近年大行其道，從電子錢包到快速支付「轉數快」（FPS）到虛擬銀行，還有電子直接付款授權（eDDA）等等，到底各樣流行的金融科技之間有甚麼關係？對用家來說又有甚麼影響？

FPS、電子錢包、eDDA有何關連有何分別？

說到與市民最貼身最日常的FinTech，相信非電子錢包莫屬。電子錢包顧名思義，就是把實體貨幣變成手機應用程式，不需要使用實體貨幣，就可以支付各種線上線下不同消費，由超市、便利店、食肆，甚至有部分電子錢包還可以做到處理生活雜費。以擁有超過200萬用戶的AlipayHK為例，現時可以繳付水電煤氣、電話費，又可以搭小巴、巴士同的士，甚至去到其他地區和國家都不需兌換外幣，使用一app就通行無阻。

有人又會問，那麼FPS又是甚麼？是不是同樣可以作支付用途？使用電話號碼或電郵登記FPS，就可以簡單的從銀行賬戶轉賬過數到其他銀行戶口甚至電子錢包，或是從電子錢包過數去其他電子錢包或銀行賬戶。但它並非一個應用程式，而是一個轉賬交易平台，需要透過登陸電子錢包或各銀行的應用程式完成交易。

而大家經常見到的eDDA，其實就是把以往的直接付款授權（DDA）電子化而成，原理同出一轍，用家授權銀行或電子錢包作不同付費，從而加快交易速度，譬如每月自動轉賬、還卡數，這些都是直接授權服務。而申請eDDA事前則需要作出一系列身份認證，現時啟動eDDA的認證方法有多種，譬如臉部辨識（Face ID）、根據銀行登記電話而傳送的一次性密碼（OTP），或者要求用戶從銀行賬戶向電子錢包進行小額轉賬等，授權後才可做到轉賬、增值或付款一系列運作，保障用家。

現時啟動eDDA的認證方法有多種，譬如OTP或小額轉賬驗證。

電子錢包連結 FPS 隨時隨地消費無難度

很多人都會以信用卡作電子錢包的支付方式，但仍有不少人因為各種原因，例如希望限制自己支出，使用現金增值電子錢包，比較麻煩之餘，近期大部份人都留在家中，少接觸外界少走出街，那麼就可以考慮電子錢包結合轉數快使用。原理就是在銀行賬戶直接轉賬為電子錢包增值，甚至於電子錢包連結銀行賬戶直接消費、繳費、轉賬等都可以在一部手提電話完成。

轉數快、電子錢包和eDDA都是FinTech中的時代產物，加以活用就能加快及簡化現金流，保障交易安全且加快交易速度，更不用每次輸入連串賬戶號碼和密碼等資料。以AlipayHK例，首先需於App的「銀行賬戶和信用卡管理」內上傳身份證明文件進行實名認證，一般需1至3個工作天就可以完成，如果之前已經在AlipayHK做了中級認證或以上即可省卻這一步。然後選取自選銀行，輸入銀行賬戶基本資料，包括卡號、登記電話號碼等，再輸入收到的一次性驗證碼（OTP），就可以完成確認。為了確保銀行卡卡主身份，AlipayHK亦會要求用家轉賬至少港幣1元進行「轉賬驗證」，防止用家賬號被他人盜用。

雖然手續比較繁複，但其實只是大約十分鐘左右的時間，可以確保賬戶安全，大家自然用得安心。以上手續只需要操作一次，然後用家就可以輕鬆使用電子錢包作各種付款、交費、轉賬，方便簡單又衞生乾淨。