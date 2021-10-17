3米高長臂猿出沒灣仔　離地森活保育展開幕　黃錦星籲減廢減碳

每年10月24日是國際長臂猿日，世界各地有不同長臂猿為主題活動。長臂猿與香港看似離身，但其實香港保育長臂猿也有重要角色。嘉道理農場暨植物園將會在灣仔舉行「離地森活」長臂猿保育展覽，展出3米高長臂猿藝術裝置。環境局局長黃錦星今日（17日）出席該活動時指，早在2003年接觸嘉道理農場同事，得知農場參與海南島和中國保育活動，而18年後的今日，海南長臂猿數目增加1倍多至現時35隻，希望市民和組織都能夠看到希望和前景，支持生物多樣性。



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嘉道理農場暨植物園將會舉辦「離地森活」長臂猿保育展覽，公眾可以透過參觀在鬧市中搭建的熱帶雨林研究基地識長臂猿。同時亦可以了解香港的保育團隊如何協助拆救這些瀕臨滅絕的動物，和人類如何在日常生活中為保護長臂猿和牠們的家園出一分力。

雖然長臂猿是亞洲熱帶雨林中的體操高手，敏捷的身手使牠們能逃過大部分捕食者。然而，牠們棲息的森林由於城市、道路和農地發展的蠶食而大幅萎縮。根據國際專家的評估，全球有20種長臂猿都正面臨滅絕的威脅。

黃錦星亦提到香港的減碳排放在各大城市中已數一數二，政府最新發表的施政報告亦會繼續減碳排放，計劃2050年能達致碳中和，望市民和機構進一步減廢減碳減膠。

離地森活 | 長臂猿保育展覽：



日期：16 – 24/10/2021

時間：12：00 – 19：00

地點：灣仔利東街中庭

周末藝術工作坊：

長臂猿紙藝 時間：10分鐘 名額：110人/日 人數：每節3人

長臂猿絲印布袋製作 時間：10分鐘 名額：30人/日 人數：每節1人