施政報告｜推「淨零發電」　黃錦星：減碳有價　料電費上漲

《施政報告》上周出爐，提出要在2050年前「淨零發電」，即碳淨排放達至零，政府料大力推動可再生能源，逐步增加可再生能源在發電燃料組合中的比率至15%。環境局局長黃錦星今（12日）到立法會環境事務委員會解畫，多名議員關注提升可再生能源比例後，電費上漲問題。黃明言「減碳係有價」，但期望可以平緩過渡電費上漲壓力，並指出可善用科技等，以節能方式減低整體電費。



黃錦星指，減碳需要社會整體投資，個別商戶及住宅電費壓力會上漲，但電力轉型對全港市民的健康更受益，認為「要衡量個價值」。環境局副局長謝震寰亦指出，政府衡量減碳燃料組合有3個因素，包括能源可靠性、供電穩定及電費必須是可負擔，「會揀一個最平方案」讓香港2050年達至零排放，「但無論我哋用咩嘅方式，見到電費嘅增加似乎係必須要面對嘅問題」，但認為節能可以大幅減電費，如LED可減九成電，變頻冷氣機亦可減3成至一半電力，「電費單位冇錯係貴咗，但節能下實際上付出嘅電費可以係減低。

黃錦星近日亦提到兩電研建風場發電，他今日表示，過去對風場過去抱觀望態度，但留意到近幾年離岸風場成本有明顯改變，「呢個時機到喇」，善用香港有限土地空間去建設投產。

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政府早前亦決定2035年或之前，停止燃油及混能私家車登記，有議員關注會否引入內地電動車，讓市民有更多選擇。環境保護署副署長馮浩然指，政府有親自與電動車供應商聯絡，包括最近在港上市的電動車公司開視像會議，指其有意打入右軚電動車市場，但車廠多先生產左軚車，右軚車生產期會較後。翻查資料，近日在港上市的電動車企業為小鵬汽車。

《施政報告》亦提出會與專營巴士公司合作試行氫燃料巴士，馮表示，氫能巴士相較電動車有優勢，換氣時間對物流車亦有優勢，指內地發展氫能快，認為將來跨境運輸可以考慮使用。

為推動減廢，政府亦擬由環保署接手，負責現時由食環署管理的垃圾收集和家居垃圾收集服務，環境保護署副署長(減廢政策)陸嘉健解釋，現時食環署有不同合約，如垃圾站的合約會與掃街的合約併合，但將來掃街的工作非環保署負責，需要分拆合約；而現行食環署下的公眾衞生組別，員工會一併處理所有滅蟲、滅鼠、掃街等工作，若只拆走垃圾收集及管理垃圾站的人員到環保署，有關工序繁複，亦需時向員工解釋。

黃錦星指，期望明年內可以處理到有關問題，於2023年廢物徵費實施時，可以逐步落實及處理。

有議員亦關注，廢物徵費尚未落實，但法例通過後已有清潔公司合約內列明要提供徵費垃圾膠袋，陸嘉健指，亦與清潔及物管等業界見面，稍後會設定指引，列明廢物徵費下的工作及責任。

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漁農界議員何俊賢亦關注施政報告提出，收回私人持有魚塘及濕地。他指，政府資助環保團體管理魚塘及濕地後，辦導賞團等創造新崗位及利益，但原有的漁民卻不能共享有關經濟價值，「我自己個魚塘，想比人觀星都唔得」，認為應鼓勵原有漁民轉型。

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