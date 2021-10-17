調查揭近4成青年因無樓擬遲結婚　團體倡檢討資助房屋選樓安排

本港樓價貴，市民置業難，連帶影響結婚意欲。一項調查發現，有近四成受訪青年指因為置業考慮，推遲結婚打算；有近6成受訪青年認同買樓是決定結婚的先決條件，另有約7成認同買樓是決定與伴侶生育的先決條件。

有團體倡政府應檢討現時資助房屋選樓安排，例如提高家庭中有子女的申請者選樓優次，以及改以計分方式，兼顧經多次未能揀選單位的白表申請者，從而提高他們選樓優次等，讓居屋計劃更能切合青年家庭的需要。



關注青年住屋聯席及九十後房屋關注組今日舉行記者會，公布「香港青年婚姻 意向與住屋期望意見調查 」 分析報告 。（聯席提供)

近六成認同買樓是結婚先決條件

關注青年住屋聯席及九十後房屋關注組上月2日至25日期間，以網上及街頭訪問方式，成功訪問733位年齡介乎 18 至45歲的青年。

調查發現，有59.3%受訪者稱認同買樓是決定與伴侶結婚的先決條件，27.4%表示不同意，13.3%表示無意見。至於買樓作為與伴侶生育先決條件，有70.7%表示認同，當中高達四成稱「好同意」；而近三成稱不同意或無意見。

而有38.1%受訪者稱，因置業考慮而推遲結婚打算，有24.2%稱無受影響，有20%表示不打算買樓，17.4%則指無意見。團體形容，表例不算低。

對於能否成功置業的前景，以10分滿分，0分為絕望，10分為最有希望，有34.3%受訪者感到絕望，評1至4分佔31%，評5分佔14.5%，超過5分僅14.4%，另有5.8%表示不買樓或無意見。

團體批評，現時資助房屋政策對鼓勵生育及組織家庭缺乏誘因。（資料圖片)

倡提高有子女家庭選樓優次 增「中產公屋」供應

聯席及關注組批評，現時資助房屋政策措施對鼓勵生育及組織家庭缺乏誘因，而在選樓安排下，其他家庭類別申請者最終只能購得面積較細的單位，無助鼓勵青年家庭生兒育女，建議政府應檢討選樓安排，例如提高家庭中有子女的申請者選樓優次，以及改以計分方式，兼顧經多次未能揀選單位的白表申請者，從而提高他們選樓優次，並適量提高單位的實用面積，讓居屋計劃更能切合青年家庭的需要。

另外，政府可考慮進一步增加「中產公屋」，的乙類屋邨出租單位，同時增加青年宿舍的供應。