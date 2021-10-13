專訪︱鄭泳舜促定告別劏房路線圖　增至5萬過渡房屋　實現3年上樓

解決房屋問題是今份《施政報告》的重中之重，提出多項房屋及土地供應大計，包括打造北部都會區，不過報告表明未來十年公營房屋供應會「頭輕尾重」，30多萬個單位可能只有三分之一在首5年落成，又能否紓緩逼在眉睫的住屋困境呢？



民建聯立法會議員、「告別劏房行動」召集人鄭泳舜接受《香港01》專訪時表示，目前有11萬人居於劏房，但政府缺乏「告別劏房」的路線圖，一直未有提出減少劏房數目及實現3年公屋上樓的時間表。他促請政府增建過渡性房屋，由目前目標2萬個，增加到3萬至5萬個，同時改善劏房居住環境，盡快解決嚴峻的房屋問題。



鄭泳舜形容，劏房租管只屬「止痛藥」，最重要是政府制定「告別劏房」路線圖。（鄭子峰攝）

盼劏房10年內絕跡 憂政府建屋量「頭輕尾重」

港澳辦主任夏寶龍期盼香港在2047年前「告別劏房」，一直關注劏房問題的鄭泳舜，過去在議會內大力推動劏房租務管制，相關條例草案最快今日（13日）在立法會通過。不過他形容，劏房租管只屬「止痛藥」，最重要是政府制定「告別劏房」路線圖，包括實現公屋3年上樓目標、增設過渡性房屋，並增加新界區房屋及相應就業機會，減少「工作劏房戶」，期望在10年內令劏房在港絕跡。

鄭泳舜稱，《施政報告》提出發展北部都會區固然是好事，既可應付中長期房屋需要，亦可同時增加新界北的就業機會，但指出建屋量或「頭輕尾重」，他對於《施政報告》未有提出支援劏房住戶、縮短公屋輪候時間的短期措施感到失望。

《施政報告》提出增建5,000個過渡性房屋，令整體供應增至2萬個。鄭泳舜表示，未來5年的房屋供應「真空期」最難過，認為僅增加5,000個單位是杯水車薪，「太少啦，講緊幾十萬人輪候緊公屋」，他相信政府有條件在未來5年興建3萬至5萬過渡性房屋。

促政府覓更多地建過渡性房屋

鄭泳舜說，目前一半用作過渡性房屋的土地是由私人發展商提供，僅一半屬政府土地，「我覺得政府有空間再搵地出嚟，包括仲有好多閒置地，要的起心肝攞出嚟。」他提到，政府目前過於依賴社福機構提供過渡性房屋，但若改由政府興建，效率可大大提高，亦可善用酒店和賓館的房間作過渡性房屋，相信要將供應要翻倍並非難事。他又建議，待公屋供應穩定後，政府可考慮興建樓層較高的永久過渡性房屋，供輪候公屋人士入住。

要短期內紓緩劏房住戶困境，另一個方向是改善劏房居住環境。鄭泳舜指，雖然林鄭稱她曾參觀一些問題不大的劏房，不過大多數劏房環境確實欠佳、無窗且地方狹窄，屬不適切房屋。他期望政府可進一步規管劏房，包括規定劏房的基本面積、走廊闊度及廚廁分隔等，又建議政府參考《旅館業條例》中有關賓館的規定，制定標準，「賓館都係攞個單位出嚟分間出去，點解賓館有指引，劏房就冇？」

倡檢視公屋興建流程 同意林鄭「得意諗法」

現時輪候公屋時間高達5.8年，與3年上樓目標差距近倍。鄭泳舜認為政府需要檢視公屋興建流程，「深水埗兩個地盤，一個係私樓，一個係公屋，有時見到私樓起完晒，公屋仲喺度慢吞吞。」他指公屋興建程序複雜，需要經過重重關卡，導致進度緩慢，「我都識人喺公屋入面做，佢哋私下都話俾我聽好忟，交咗樣嘢等兩三個月都無嘢做，就因為要等政府某個部門覆。」他以興建竹篙灣檢疫中心為例，相信只要政府立定決心，可大幅減少公屋的興建時間。

對於林鄭日前提出的「得意諗法」，稱如果政府交付土地後建屋太慢，輪候公屋現金津貼應由房委會支付，以建立問責精神。身兼市建局非執董的鄭泳舜同意這是其一加快建屋的方式，「即係我自己坐市建局（董事局）咁，咁市建局都要睇住佢盤數，每年起幾多個，要還幾多個，有無少少收支平衡，都要睇盤數」，相信此舉有助房委會立定決心，承擔責任。