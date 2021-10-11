北部都會區｜政府修訂4幅用地　建1.6萬伙公私營房屋容納4.5萬人

《施政報告》提出構建面積達300平方公里、涵蓋元朗和北區的「北部都會區」，當中北區公私營房屋項目率先上馬。根據最新修訂《粉嶺/上水分區計劃大綱核准圖》中擬議的用地改劃，涉及六個地盤合共興建14,600伙公營房屋及1,600伙私人住宅，預計將有高達4.5萬人口居住上址，土木拓展署經委託顧問進行交通、排污及環境等多方面研究，已預期沒有嚴重不良影響，預計有關項目將於2030至33年分階段完成。



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涉及多個用地改劃用途

根據北區區議會討論文件顯示，擬議修訂的《粉嶺/上水分區計劃大綱核准圖》涉及多個地段，包括粉嶺第17區、上水清曉路用地、上水大頭嶺青山公路古洞段與粉錦公路交界處，以及上水彩順街用地，四幅用地的總發展面積約為11.44公頃，當中以粉嶺第17區用地規個公營房屋用地及兩幅模最大，屆時將分為一私人住宅用地，分別興建有幢住宅，提供8,300伙公屋單位、1,600伙私人住宅單位，入住人口將高達27,820人。

其餘三幅地皮，包括上水清曉路、上水大頭嶺及上水彩順街用地均會分別發展成三個公營房屋項目，興建九幢大廈共6,320伙單位，人口預計為17,450人，屆時亦會同時預留用地興建兩間小學、幼稚園、遊樂場及停車場等基礎配套設施。

文件指為了配合行政長官林鄭月娥在施政報告提出增加土地供應以回應房屋的迫切需要，以物色更多合適用地改作住宅用途，部分涉及修改原有土地用途，包括將多幅「政府、機構或社區」、「綠化地帶」、「工業」用地改劃作「住宅(甲類)」用途。

整個北部都會區發展完成後，總住宅單位數目將達90.5萬至92.6萬個。（資料圖片）

土拓署：經多方評估沒有嚴重不良影響

土木工程拓展署在文件中指出已委托顧問，就上述公營房屋及私人住宅發展進行工地平整和基礎設施工程的可行性研究。該可行性研究顯示擬建的發展項目對附近地區的交通及運輸、環境、排污、供水、視覺、景觀及空氣流通等方面的潛在影響，預期沒有無法克服的技術問題。

根據初步交通及運輸影響評估，結果顯示實施建議的交通改善措施後，擬建項目對整體交通及運輸不會帶來嚴重不良影響。在視覺及空氣流通方面，擬議建築物的高度仍能大致保持區內的視覺通透性，而建築物的位置及座向亦將會按周邊發展佈局適當分隔，以促進建築物之間的空氣流通以及減少噪音及視覺等影響。另外項目預期透過適當的園林及建築設計，可為居民提供環保及健康的生活環境。上述擬議修訂經諮詢區議員及政府部門的意見後，將一併提交城規會轄下鄉郊及新巿鎮規劃小組員會考慮，經修訂分區大綱草圖後再作為期兩個月的公眾諮詢。