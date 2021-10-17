中電研發跳舞氈發電助燈柱亮燈　冀推廣節能意識

中電為向市民推廣省電節能意識，工程師特別設計了能發電的跳舞氈，將市民在跳舞氈上的動力轉換成電力，所產生的電力會令連接跳舞氈的燈柱亮燈。中電希望藉本次活動，鼓勵市民跳舞、慳電、幫人，亦能讓市民體驗動力發電，明白電力得來不易。中華電力總裁蔣東強和環境局局長黃錦星即場比試舞步，展示個人舞技，示範跳舞氈如何運作。



中電將推出大型社區項目「中電愛跳舞」，揉合運動、環保、助人三大元素，未來幾個月會到中電供電範圍的14區，鼓勵市民跳舞做運動，為香港注入正能量，同時透過活動幫助有需要人士及推廣節能環保，舞蹈是中電自行編寫，市民每跳舞一次，中電便會捐電費資助給有需要人士。

跳舞力度、速度不同 燈光效果有變化

負責設計跳舞氈的中電專才學院署理副總監陳龍光解釋，跳舞氈是利用壓電片技術，當外界給予壓力，壓電片會產生反應電流，帶出著燈效果，而當力度、速度不同，燈的效果亦會有變化。

陳龍光指出，設計當時剛好遇上第三波疫情，需帶材料回家設計，只可與同事網上討論意念。他笑言在家中測試電片，必須在廚房進行，以免鄰居投訴。被問到成本是否高昂，陳解釋採購時只收購市場現貨，因此成本不高，大概只是數十元。雖然跳舞氈產生的電力十分微，但仍希望能帶到正能量給市民，明白到穩定的電力得來不易。

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由10月至11月，中電愛跳舞流動宣傳車將遊走社區，讓市民大玩由中電工程師自家研發的跳舞氈，結合運動與環保，親身體驗將動能轉化為電能，明白電力得來不易。此外，中電將舉辦多場社區跳舞班，由中電義工陪同市民一起跳舞做運動。為鼓勵家長和子女一起跳舞，中華電力將於11月推出親子網上跳舞比賽，一家人一起做運動，學習節能環保知識，勝出者可獲豐富禮品。

中電愛跳舞所有活動的參加者每完成一次舞蹈，中華電力便會捐出五度電，透過中電全心傅電計邀為有需要人士提供電費資助，總額最高達至 200 萬港元。受惠人士包括長者、傷殘人士、低收人家庭及劏房戶。