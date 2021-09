中電預告能源轉型勢加電費　形容加幅「唔使驚」　環團：不太樂觀

中電今日(23日)宣布,承諾在19年後淘汰燃煤發電,轉以氫能發電為主,而2050年年底前,實現淨零溫室氣體排放。在「能源轉型」下,中電計劃興建離岸風場等,加上其他設備投資,承認相關開支龐大,料市民電費勢增加。

不過中電亦嘗試降溫,稱有關投資將攤分30年,加上轉用可再生能源後,大大減低燃料費支出,向市民派「定心丸」相信加幅不會「如市民恐懼般高(won't be as much as people fear)」。

不過有環保團體認為,由於轉型涉及的投資龐大,未來電費勢必大幅加,即使電廠燃料費支出減少,市民得益亦不大,「唔會太樂觀,攤分、折舊雖然有幫助,不過都只係避免一次過衝擊(電費)」。



中電今日發表《氣候願景2050》,計劃於2040年年底前淘汰燃煤發電資產,並探討在香港水域興建離岸風場的可行性。另外,中電亦打算引入更多燃氣發電,並從電網輸入更多零碳排放能源。中電又指,長遠而言,當綠色氫能技術越趨成熟,期望把燃氣發電機組,全部改為使用氫能。

藍凌志︰電費加幅不會如市民擔心般高

中電未有交代「能源轉型」項目的具體投資金額,只承認涉及龐大開支,亦將影響電費(will impact the price of electricity)。中電控股首席執行官藍凌志強調,由於投資將分30年攤分,雖然對電費有影響,但估計電費維持穩定,中電亦將完善(optimize)有關投資安排。

藍凌志又指出,現時電廠發電最大成本為燃料成本,當發展可再生能源,包括風力發電等,則沒有燃料費支出。他向市民派「定心丸」,相信電費加幅不會如市民擔心般高。

環團料電費仍會持續加價

世界綠色組織行政總裁余遠騁預料,現時全球能源價格有上升趨勢,天然氣等價格更「升到癡線」,因此短期內市民電費必定會增加。長遠而言,由於中電「能源轉型」的投資大增,電費亦必定有加價壓力。他解釋,雖然中電透過長年期攤分等方法,可幫助減輕加電費壓力,但相信整體電費仍會繼續上升,「除非未來有科技突破做到好平,但現時都係言之尚早」。

余又認為,如中電計劃發展氫能,期望可透過改裝和調整現有天然氣機組來使用氫能,減少重新興建機組的成本開支。他又建議,可審視在附近區域及本港增加可再生能源供應,相信亦是另一出路。

世界綠色組織行政總裁余遠騁。(資料圖片/梁鵬威攝)

按管制協議兩電固定資產增加 電價亦相應上升

中電投資開支實際上對電費有何影響?根據政府與兩電簽訂的《管制計劃協議》,基本電價收費率是根據許可利潤淨額及經營費用總額等預測而釐定,目前准許利潤為固定資產平均淨值總額的8%,意味着當兩電固定資產增加,基本電價亦會相應上升。

另外,參考兩電2018至23年發展計劃,中電估算五年間總資本開支達529億元,當中涉及興建海上液化天然氣接收站,以及在龍鼓灘發電廠興建新燃氣機組,當時預料平均每年特別回扣後淨電費率增幅達3.7%。