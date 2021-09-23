中電預告能源轉型勢加電費　形容加幅「唔使驚」　環團：不太樂觀

中電今日（23日）宣布，承諾在19年後淘汰燃煤發電，轉以氫能發電為主，而2050年年底前，實現淨零溫室氣體排放。在「能源轉型」下，中電計劃興建離岸風場等，加上其他設備投資，承認相關開支龐大，料市民電費勢增加。

不過中電亦嘗試降溫，稱有關投資將攤分30年，加上轉用可再生能源後，大大減低燃料費支出，向市民派「定心丸」相信加幅不會「如市民恐懼般高（won't be as much as people fear）」。

不過有環保團體認為，由於轉型涉及的投資龐大，未來電費勢必大幅加，即使電廠燃料費支出減少，市民得益亦不大，「唔會太樂觀，攤分、折舊雖然有幫助，不過都只係避免一次過衝擊（電費）」。



中電今日發表《氣候願景2050》，計劃於2040年年底前淘汰燃煤發電資產，並探討在香港水域興建離岸風場的可行性。另外，中電亦打算引入更多燃氣發電，並從電網輸入更多零碳排放能源。中電又指，長遠而言，當綠色氫能技術越趨成熟，期望把燃氣發電機組，全部改為使用氫能。

藍凌志︰電費加幅不會如市民擔心般高

中電未有交代「能源轉型」項目的具體投資金額，只承認涉及龐大開支，亦將影響電費（will impact the price of electricity）。中電控股首席執行官藍凌志強調，由於投資將分30年攤分，雖然對電費有影響，但估計電費維持穩定，中電亦將完善（optimize）有關投資安排。

藍凌志又指出，現時電廠發電最大成本為燃料成本，當發展可再生能源，包括風力發電等，則沒有燃料費支出。他向市民派「定心丸」，相信電費加幅不會如市民擔心般高。

環團料電費仍會持續加價

世界綠色組織行政總裁余遠騁預料，現時全球能源價格有上升趨勢，天然氣等價格更「升到癡線」，因此短期內市民電費必定會增加。長遠而言，由於中電「能源轉型」的投資大增，電費亦必定有加價壓力。他解釋，雖然中電透過長年期攤分等方法，可幫助減輕加電費壓力，但相信整體電費仍會繼續上升，「除非未來有科技突破做到好平，但現時都係言之尚早」。

余又認為，如中電計劃發展氫能，期望可透過改裝和調整現有天然氣機組來使用氫能，減少重新興建機組的成本開支。他又建議，可審視在附近區域及本港增加可再生能源供應，相信亦是另一出路。

世界綠色組織行政總裁余遠騁。（資料圖片／梁鵬威攝）

按管制協議兩電固定資產增加 電價亦相應上升

中電投資開支實際上對電費有何影響？根據政府與兩電簽訂的《管制計劃協議》，基本電價收費率是根據許可利潤淨額及經營費用總額等預測而釐定，目前准許利潤為固定資產平均淨值總額的8%，意味着當兩電固定資產增加，基本電價亦會相應上升。

另外，參考兩電2018至23年發展計劃，中電估算五年間總資本開支達529億元，當中涉及興建海上液化天然氣接收站，以及在龍鼓灘發電廠興建新燃氣機組，當時預料平均每年特別回扣後淨電費率增幅達3.7%。